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Разговор с Бинотто за кофе не касался контракта, - заявил Боттас.

В 2024-м году Валттери Боттас переживает нелёгкий сезон - после 16 гонок на его счёте ни одного заработанного очка. Гонщик Sauber делится секретом, как удерживать мотивацию в условиях неудач.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
05.09.2024, 18:21·2 мин
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Фото: F1news.ru

В 2024-м году Валттери Боттас переживает нелёгкий сезон - после 16 гонок на его счёте ни одного заработанного очка. Гонщик Sauber делится секретом, как удерживать мотивацию в условиях неудач.

«Для меня важно ставить перед собой цели и добиваться их, - цитирует Валттери издание Racingnews365. - Нельзя забывать, что всё относительно. Когда ты борешься за верхние строчки, это действительно мотивирует. Я вынужден манипулировать собой, устанавливать личные цели и пытаться их достичь. Но источником основной мотивации для меня являются перспективы на будущее. Я уверен, что команды видят, что даже в такой ситуации я продолжаю отдавать себя на все 100%».

На трассе в Монце Боттас был замечен вместе с Маттиа Бинотто за чашкой кофе. Опросив Валттери по этому поводу, он ответил: «Мы просто наслаждались хорошим кофе и обсуждали наши планы на будущее. Нам ещё предстоит выпить много чашек кофе. Но на данный момент мы не рассматриваем вопросы контракта. Оба согласились, что сейчас не самое удачное время для этих обсуждений».

Перед гоночным уик-эндом нас ждёт перерыв, и у нас будет больше свободного времени. Я не хочу говорить о чём-то конкретном, но я всегда остаюсь оптимистично настроенным».

Источник

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