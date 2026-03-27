Боттас: «Пожалуй, это мой лучший день в сезоне»

Пятничные заезды в команде Cadillac прошли успешно, и представители коллектива отметили удовлетворение итогами первого дня гоночного уик-энда.

Валттери Боттас, занявший 18-е место, поделился своими впечатлениями: «Рад вернуться на одну из любимых трасс. Для нашей части боксов это лучший день сезона — всё прошло без единой технической неполадки. Это позволило полностью сосредоточиться на поиске оптимальных настроек и работе над балансом машины.

По словам пилота, внедрение новых решений, подготовленных инженерами, обеспечило более высокую стабильность автомобиля. Такой прогресс внушает оптимизм и добавляет уверенности в дальнейших улучшениях. Несмотря на то, что по сравнению с лидерами чемпионата ещё остаются заметные отставания, в команде уверены, что движение идёт в правильном направлении и хорошо понимают, на какие аспекты нужно делать упор. Валттери отметил, что с интересом ждет развития событий в субботу.

Серхио Перес, который стал 20-м по итогам дня, прокомментировал свою пятницу следующим образом: «В утренней сессии нам удалось выполнить большую часть запланированной работы, и баланс автомобиля был вполне приемлемым. Однако в финале тренировки я упустил шанс на быструю попытку из-за инцидента с Алексом Элбоном, а во второй тренировке вышел на трассу с задержкой. Позже возникла проблема с распределением энергии, и это стоило мне значительного времени на быстром круге.

Перес признал, что день оказался непростым и делать окончательные выводы пока рано. В команде планируют проанализировать собранную Валттери информацию в надежде на более продуктивное продолжение уик-энда в субботу.

Пэт Симондс, занимающий должность главного инженера, подвёл итоги пятницы: «В целом день можно назвать удачным. Мы поступательно набираем опыт и постепенно входим в необходимый соревновательный ритм. На этот уик-энд на машине появились новые элементы, которые ещё анализируются, но оба наших пилота остались довольны достигнутым балансом.

Симондс отметил, что столкновение во время первой тренировки привело к потере некоторого времени во второй сессии. В остальном, по его мнению, день прошёл спокойно и без серьёзных проблем. Главный инженер выразил надежду, что и суббота пройдёт на таком же уровне, а команда приложит максимум усилий, чтобы побороться за места в средней группе пелотона.