Боттас сомневается, что Шумахеру следует переходить в IndyCar

Валттери Боттас выразил сомнения относительно перехода Мика Шумахера в чемпионат IndyCar, если тот по-прежнему рассчитывает вернуться в Формулу 1.

13 октября в Индианаполисе сын семикратного чемпиона мира впервые протестирует автомобиль IndyCar, принадлежащий команде Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL). Подготовка к этому событию уже началась: Мик прошёл процедуру подгонки сиденья в кокпите Dallara DW12.

Такой шаг для Шумахера-младшего не случаен — он рассматривает различные возможности для продолжения своей гоночной карьеры и не исключает, что американская серия может его заинтересовать.

Тем временем Боттас, который в следующем сезоне пополнит состав новой команды Cadillac F1, поставил под вопрос целесообразность такого решения для тех, кто нацелен на возвращение в Формулу 1.

«Я не уверен, что решение перейти в IndyCar – правильное, – приводит слова Боттаса издание Formule1.nl. – У всех может сложиться впечатление, что он выбрал иной путь. Я бы на его месте остался в WEC и одновременно пытался найти возможность вернуться в Ф1».

Похожей точки зрения придерживается и Ральф Шумахер, дядя Мика. По его словам, если молодой пилот желает выступать за рулём одноместных машин, желание испытать себя в IndyCar логично. Однако Ральф считает, что у Мика в WEC хорошие перспективы.

Он отмечает, что переход из IndyCar обратно в Формулу 1 не является лёгкой задачей. Кроме того, выступления за океаном или в Японии связаны с высокими требованиями и дополнительным давлением, что может стать лишней нагрузкой для спортсмена.