Надежда Валттери Боттаса на удачу: "Трасса в Монце, вероятно, лучше соответствует нашему C44"

Команда Sauber активно готовится к предстоящему Гран При Италии с надеждой на успешное выступление на классической скоростной трассе в Монце. Напомним, что на прошлой гонке в Зандфорте гонщики швейцарской команды финишировали последними, отстав от лидеров на два круга.

Представитель команды, Алессандро Алунни Брави, подчеркнул, что уик-энд в Зандфорте был одним из самых тяжелых для Sauber в этом сезоне. Однако команда продолжает упорно трудиться и надеется изменить сложившуюся ситуацию.

Автодром в Монце является одним из самых знаменитых треков в календаре Формулы 1. Эта трасса принимает гонки уже девяносто лет, и именно здесь были установлены многие рекорды и написаны яркие страницы истории автоспорта.

Гонщик Валттери Боттас выразил надежду на улучшение результатов команды в Монце. Он подчеркнул, что Гран При Италии является одним из наиболее исторически значимых этапов в календаре Формулы 1, а энергия итальянских болельщиков делает эту гонку особым событием.

Боттас также добавил, что ему нравится гонять на трассе в Монце, и он готовится к предстоящему уик-энду с особым вниманием. Команда Sauber находится в процессе активной работы в Хинвиле, чтобы изменить тенденцию текущего сезона и надеется на улучшение результатов на итальянской трассе.

Гонщик Гуаньюй Чжоу также выразил надежду на успешное выступление в Монце. Он отметил, что трасса в Монце сильно отличается от Зандфорта по конфигурации, а погодные условия должны быть менее экстремальными.

Чжоу подчеркнул, что Монца является уникальной трассой с богатой историей и энергичными итальянскими болельщиками. Он выразил уверенность в команде Sauber и надежде на улучшение результатов в предстоящем уик-энде.