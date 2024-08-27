Главная Новости Sauber Надежда Валттери Боттаса на удачу: "Трасса в Монце, вероятно, лучше соответствует нашему C44"
Новости

Надежда Валттери Боттаса на удачу: "Трасса в Монце, вероятно, лучше соответствует нашему C44"

Команда Sauber активно готовится к предстоящему Гран При Италии с надеждой на успешное выступление на классической скоростной трассе в Монце.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
27.08.2024, 13:01·2 мин
single
Фото: F1news.ru

Команда Sauber активно готовится к предстоящему Гран При Италии с надеждой на успешное выступление на классической скоростной трассе в Монце. Напомним, что на прошлой гонке в Зандфорте гонщики швейцарской команды финишировали последними, отстав от лидеров на два круга.

Представитель команды, Алессандро Алунни Брави, подчеркнул, что уик-энд в Зандфорте был одним из самых тяжелых для Sauber в этом сезоне. Однако команда продолжает упорно трудиться и надеется изменить сложившуюся ситуацию.

Автодром в Монце является одним из самых знаменитых треков в календаре Формулы 1. Эта трасса принимает гонки уже девяносто лет, и именно здесь были установлены многие рекорды и написаны яркие страницы истории автоспорта.

Гонщик Валттери Боттас выразил надежду на улучшение результатов команды в Монце. Он подчеркнул, что Гран При Италии является одним из наиболее исторически значимых этапов в календаре Формулы 1, а энергия итальянских болельщиков делает эту гонку особым событием.

Боттас также добавил, что ему нравится гонять на трассе в Монце, и он готовится к предстоящему уик-энду с особым вниманием. Команда Sauber находится в процессе активной работы в Хинвиле, чтобы изменить тенденцию текущего сезона и надеется на улучшение результатов на итальянской трассе.

Гонщик Гуаньюй Чжоу также выразил надежду на успешное выступление в Монце. Он отметил, что трасса в Монце сильно отличается от Зандфорта по конфигурации, а погодные условия должны быть менее экстремальными.

Чжоу подчеркнул, что Монца является уникальной трассой с богатой историей и энергичными итальянскими болельщиками. Он выразил уверенность в команде Sauber и надежде на улучшение результатов в предстоящем уик-энде.

Источник

Алессандро Алунни Брави (6)Валттери Боттас (47)Гуаньюй Чжоу (33)Sauber (69)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Новости

Конфигуратор Porsche Taycan 2025 позволяет вам погрузиться в фантастический мир с 938-сильной мощностью

Иннокентий Петров·07.02.2024
Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
НовостиСтатьи

Электромобиль может потерять до 50 процентов своей стоимости за первые 12 месяцев после покупки

Редакция·19.08.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация