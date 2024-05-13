Боттас выражает надежду на то, что новые обновления помогут ему заработать очки в Имоле.

После шести гонок Sauber оказалась на последнем месте в общекомандном зачете. В преддверии Гран При в Имоле инженеры коллектива подготовили ряд обновлений, нацеленных на повышение конкурентоспособности. Гонщики Sauber выразили надежду на начало сбора очков уже в этом уик-энде.

Валттери Боттас: «Имола – место с богатой историей и неповторимой атмосферой, где всегда интересно гонять. Привилегия выступать на столь знаковой трассе и ощущать поддержку итальянских фанатов на трибунах». Боттас поделился взглядами на предстоящий уик-энд, выразив надежду на перемену удачи после неудач в Майами и подчеркнув, что команда усвоила важные уроки, способные улучшить общий результат.

«Мы привезли несколько нововведений, которые, как мы надеемся, помогут нам сделать значительный шаг вперед. Уверен, что в этом уик-энде мы заработаем свои первые очки», - подытожил пилот.

Гонщик подчеркнул свою мотивацию и нацеленность на успешные выступления как в Имоле, так и на гоночной трассе Монако в следующем этапе.

Гуаньюй Чжоу: «Последние пару недель мы усердно трудились, чтобы восстановиться после Майами и подготовиться к грядущей гонке в Имоле. Рад снова вернуться на эту трассу, ведь в прошлом году, к сожалению, этого не произошло из-за отмены гонки».

Чжоу поделился, что испытывает приятные воспоминания, связанные с Имолой, где ранее выступал в низших гоночных сериях. Он выразил уверенность в своей команде и изменениях, которые нововведения принесут в ход соревнований. Гонщик сделал упор на важность успешной квалификации, высказав надежду на высокое стартовое положение, способное помочь бороться за ценные очки в гонке в воскресенье.