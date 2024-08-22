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Боттас выражает надежду на предложение контракта от Бинотто

Валттери Боттас надеется на увеличение шансов подписать контракт с командой Sauber/Audi на сезон 2025 после прихода Маттиа Бинотто. Финский гонщик поделился информацией о текущем состоянии переговоров во время Гран При Нидерландов.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
22.08.2024, 14:31·2 мин
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Фото: F1news.ru

Валттери Боттас надеется на увеличение шансов подписать контракт с командой Sauber/Audi на сезон 2025 после прихода Маттиа Бинотто. Финский гонщик поделился информацией о текущем состоянии переговоров во время Гран При Нидерландов.

«После этапа в Спа я мельком поговорил с Маттиа, и на этой неделе общение продолжилось. Вот как выглядит ситуация в настоящее время. Подписание контракта Карлосом за Williams означает, что количество претендентов на одно место уменьшилось. Думаю, это повышает мои шансы», - прокомментировал Боттас.

За последние полгода финский гонщик почувствовал, что команда не придавала ему большого значения. «Они заключили соглашение с первым пилотом, после чего начали изучать другие варианты, оставив со мной минимальный контакт. Но сейчас всё изменилось», - добавил пилот.

«В команде произошла реорганизация, появилась структура управления, и стало ясно, за что отвечает каждый. Я вижу это как позитивный шаг вперед. Маттиа пришел из очень успешной команды, он знает, что необходимо для достижения результата, что является важным для будущего», - сказал Боттас.

«Наши знакомы всего лишь поверхностно, но теперь мы имеем возможность лучше узнать друг друга. Ранее мы были соперниками: я выступал за Mercedes, а Бинотто возглавлял Ferrari. Маттиа относится ко мне с уважением, и я также уважаю его. Это отличная отправная точка для будущих переговоров», - подчеркнул гонщик.

Отвечая на вопрос о возможных сроках заключения контракта, Валттери заявил: «Сейчас август, скоро наступит сентябрь. Чем быстрее мы придем к решению, тем лучше для всех. Все это исключительно понимают, но иногда бывает, как сейчас».

Источник

Валттери Боттас (45)Sauber (66)

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