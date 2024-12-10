Валттери Боттас обрадовался завершению этапа в своей карьере

Пилот Валттери Боттас признал, что заключение контракта с командой Sauber на 2022 год было ошибкой. В интервью он поделился своими чувствами и разочарованиями после гонки в Абу-Даби.

Валттери Боттас отметил, что в решающий момент гонки, когда произошло заблокирование шин, он понял, что все шансы утрачены. Этот эпизод стал для него тяжелым, однако пилот подчеркнул, что это не первое разочарование в его карьере.

После окончания сотрудничества с Sauber, Боттас почувствовал облегчение, осознав, что этот этап завершен. Теперь спортсмен готов смотреть в будущее и разрабатывать планы по возвращению на трассу.

Пилот признал, что сотрудничество с Sauber оказалось ошибкой, хотя первый год начался удачно, дальше дела пошли не так гладко. Боттас подчеркнул, что хочет быть уверен в своих следующих шагах и надеется на лучшее впереди.