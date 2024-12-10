Главная Новости Sauber Валттери Боттас обрадовался завершению этапа в своей карьере
Новости

Валттери Боттас обрадовался завершению этапа в своей карьере

Пилот Валттери Боттас признал, что заключение контракта с командой Sauber на 2022 год было ошибкой. В интервью он поделился своими чувствами и разочарованиями после гонки в Абу-Даби.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
10.12.2024, 15:41·1 мин
single
Фото: F1news.ru

Пилот Валттери Боттас признал, что заключение контракта с командой Sauber на 2022 год было ошибкой. В интервью он поделился своими чувствами и разочарованиями после гонки в Абу-Даби.

Валттери Боттас отметил, что в решающий момент гонки, когда произошло заблокирование шин, он понял, что все шансы утрачены. Этот эпизод стал для него тяжелым, однако пилот подчеркнул, что это не первое разочарование в его карьере.

После окончания сотрудничества с Sauber, Боттас почувствовал облегчение, осознав, что этот этап завершен. Теперь спортсмен готов смотреть в будущее и разрабатывать планы по возвращению на трассу.

Пилот признал, что сотрудничество с Sauber оказалось ошибкой, хотя первый год начался удачно, дальше дела пошли не так гладко. Боттас подчеркнул, что хочет быть уверен в своих следующих шагах и надеется на лучшее впереди.

Источник

Валттери Боттас (76)Sauber (114)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Новости

Конфигуратор Porsche Taycan 2025 позволяет вам погрузиться в фантастический мир с 938-сильной мощностью

Иннокентий Петров·07.02.2024
ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Статьи

Почти 800 миллионов долларов — состояние тройки богатейших пилотов Формулы-1

Редакция·25.10.2024
Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация