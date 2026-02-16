Боттас: «Чтобы доверять машине, нужно доверять людям»

Валттери Боттас и его подруга Тиффани Кромвелл в прошлом году обзавелись новым поместьем на юге Австралии. Этот факт не остался без внимания, и популярный финский гонщик оказался на обложке мартовского выпуска австралийского журнала Esquire. Одной из ключевых публикаций номера стало интервью с Боттасом, который в этом сезоне представляет команду Cadillac.

В беседе с изданием Валттери поделился размышлениями о балансе между спортом и личной жизнью. Он отметил, что поначалу, будучи молодым спортсменом, ему хотелось делать всё идеально, ведь энергии было предостаточно. Со временем, по его словам, приходит осознание необходимости искать правильный баланс: «Сейчас об этом легко говорить, но ты это понимаешь со временем. В том числе понимаешь, что к некоторым вещам в этой жизни не стоит относиться слишком серьёзно».

Когда речь зашла о предстоящем дебюте в составе Cadillac F1, Боттаса спросили о переживаниях и волнении. В ответ он подчеркнул, что не испытывает нервозности и, напротив, чувствует воодушевление перед новым этапом. Гонщик отметил, что ему предстоит знакомство с большим количеством новых коллег, ведь команда насчитывает сотни сотрудников, и важно выстроить отношения со всеми для эффективной совместной работы. «Очень важно хорошо узнать людей, ведь недостаточно познакомиться только с пятью специалистами из шестисот. Если хочешь доверять твоей машине, ты должен доверять людям, которые её создали…» — добавил он.

Боттас также прокомментировал рабочие отношения с напарником по команде Серхио Пересом. По его словам, они изначально договорились работать сообща и не устраивать соперничества внутри коллектива, что, по мнению финского пилота, является оптимальным сценарием, учитывая равный статус в команде.



Фото: F1news.ru

Не обошлось и без вопросов о занятиях Боттаса вне Формулы 1. Он признался, что дополнительные проекты помогают ему сохранять интерес и энергию, а разнообразие занятий позволяет продлить спортивную карьеру. В частности, Боттас отметил увлечение велоспортом, где, по его словам, всё зависит исключительно от личных усилий: «Есть только я сам и мой велосипед, и результат зависит только от этого».