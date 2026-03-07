Бортолето: «Жаль, что не удалось выйти в финал»

В Мельбурне состоялась первая квалификация нового сезона, где пилот команды Audi Габриэль Бортолето сумел пройти в финал, однако выйти на старт решающего заезда ему помешали технические неполадки с автомобилем. Второй гонщик коллектива, Нико Хюлкенберг, показал одиннадцатое время.

Габриэль Бортолето (10-й): Бортолето отметил, что квалификация прошла удачно для всей команды, и подчеркнул значимость того, что Audi уже на дебютном этапе сумела прорваться в финал. Он напомнил, что ради этого зимой была проведена масштабная работа по созданию новой машины и силовой установки с нуля.

Пилот выразил сожаление по поводу того, что не смог принять участие в финале, несмотря на успешное выступление в предыдущих сессиях. Причина технической неисправности пока неизвестна: «Ещё в середине круга я начал терять передачи и не смог вернуться на пит-лейн. Команда проанализирует, что произошло. Судя по тому, что мы уже видели, это не должно стать серьёзной проблемой, и я надеюсь, что до завтра мы всё исправим».

Бортолето также добавил, что машина продемонстрировала хороший потенциал. По его мнению, не многие ожидали такой результат от Audi на столь ранней стадии сезона. Пилот положительно оценил перспективы команды в предстоящей гонке и обратил внимание на то, что старт с десятой позиции открывает хорошие возможности для борьбы на трассе.

Нико Хюлкенберг (11-й): Хюлкенберг рассказал, что квалификация выдалась напряжённой, и сразу после старта ему пришлось разбираться со множеством нюансов. По его словам, потребовалось время на то, чтобы войти в нужный ритм. Благодаря удачному кругу во второй сессии, гонщик обеспечил себе одиннадцатую стартовую позицию, что он считает достойным результатом.

Он отметил, что в кокпите приходится следить за множеством параметров: управлять энергией, контролировать состояние шин и учитывать трафик, что требует максимальной концентрации на каждом круге. При этом, по мере увеличения количества пройденных кругов, команда получает всё больше ценной информации и опыта.

В целом, Хюлкенберг назвал день позитивным для Audi. Он напомнил о впечатляющей гоночной серии, проведённой накануне, а также подчеркнул, что у команды хорошие стартовые позиции. Пилот добавил, что с новыми машинами существует немало неизвестных факторов, поэтому на завтрашней гонке коллектив будет готов к любому развитию событий и постарается воспользоваться всеми шансами.