Бортолето намерен показать все свои возможности в Монако.

На этапе в Имоле команда Sauber осталась без очков уже в шестой раз подряд. Однако они надеются, что на узкой городской трассе в Монако у них будет больше шансов финишировать в топ-10.

Джонатан Уитли: «Монако всегда увлекает своей атмосферой и богатой историей уникальной трассы. В этом году нашествие новшеств: впервые придется сделать два обязательных пит-стопа, что означает, что анализ данных и принятие решений станут ключевыми факторами».

Уик-энд в Монако сложен как на трассе, так и за ее пределами. Узкие улицы и повороты не оставляют места на ошибки, но когда все сходится, вознаграждение бывает особенно весомым.

После Имолы мы тщательно проанализировали данные и принятые решения во время гонки. Я убежден, что мы не предоставили гонщикам все возможности, но, как всегда, мы примем необходимые меры для исправления ситуации».

Нико Хюлкенберг: «Гонка в Монако уникальна и является одной из моих любимых. Мне нравится просыпаться у себя дома и отправляться на трассу на скутере».

Гонки здесь очень сложные и требуют чрезвычайно точной техники вождения. Будет интересно увидеть, как повлияют два обязательных пит-стопа.

После чистой и успешной гонки в Имоле мы хотим сохранить позитивный настрой. Команде предстоит еще много работы, и мы продолжим усердно трудиться, чтобы улучшить машину и бороться за очки».

Габриэль Бортолето: «Гонять в Монако - это невероятно: атмосфера, история и сложность трассы делают этот уик-энд по-настоящему уникальным. После Имолы команда усердно готовилась к этому этапу, а я провел время в симуляторе на базе в Хинвиле».

Прошлая гонка не прошла идеально, но были и положительные моменты, особенно в плане темпа. Я рад вернуться на трассу, изучить каждый поворот и дать от себя максимум».