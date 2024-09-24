Бортолето возможно будет работать как резервный пилот для Sauber?

Швейцарская газета Blick, специализирующаяся на автоспорте, сообщает о планах команды Sаuber на предстоящие сезоны. Согласно их источникам, в следующем сезоне Нико Хюлкенберг найдет себе нового напарника - Валттери Боттас. Однако это будет происходить только в 2025 году. После Боттаса на смену придет Габриэль Бортолето, который в следующем сезоне будет выступать в качестве резервного пилота, с гарантированным продвижением в основной состав в 2026 году.

Такой план кажется вполне обоснованным, поскольку он позволяет сохранить перспективного Бортолето, готовясь к новому регламенту и статусу заводской команды Audi в 2026 году, имея опытных гонщиков в лице Хюлкенберга и Боттаса.

Кроме того, по данным того же издания Blick, в руководстве команды рассматривается возможность подписания контракта с Франко Колапинто, который в этом году произвел яркое впечатление своим дебютом за Williams.