Бортолето: Количество наших поражений в первой десятке невелико

Из новичков текущего сезона только Габриэлю Бортолето еще не удалось заработать очки, так как Джека Дуэна уже вернули на скамейку запасных. Однако бразильский пилот Sauber не теряет боевого духа, уверен, что его команда постепенно прогрессирует, а сам набирает опыт.

«Трасса в Имоле мне нравится еще с момента, когда пять лет назад я впервые испытал ее на тестах за рулем машины Формулы 4. Здесь всегда царит позитивная атмосфера, несмотря на ее высокую техничность, с разнообразием поворотов, требующих постоянного преодоления бордюров, что нужно делать идеально», - отметил Габриэль Бортолето.

«Эта трасса уникальна, она относится к классическим, здесь нет так много зон для ошибок, но гонять в Имоле всегда увлекательно», - добавил он.

«Я убежден, что мы двигаемся вперед постепенно, шаг за шагом – это относится как к команде в целом, так и к моему профессиональному росту. У меня оптимистичное настроение, даже если результаты этого не показывают. В Майами у нас была неплохая квалификация, и гонка могла бы пройти успешно, если бы не проблемы с техникой, из-за которых мне пришлось сняться», - пояснил Бортолето.

«Каждый уик-энд сезона я усваиваю что-то важное и полезное, поэтому как гонщик я постоянно развиваюсь. Я уверен, что как только наш болид станет чуть быстрее, у нас появится больше возможностей бороться за очки, ведь нас от первой десятки отделяет немного. В квалификации в Майами я показал 13-й результат – если мы немного улучшимся, шансы на успех увеличатся», - поделился своим мнением гонщик.

«В Майами мы опробовали некоторые новые настройки, и мне стало чувствовать себя увереннее за рулем, хотя на предыдущих этапах мы добивались прогресса, но в квалификациях у меня не хватало удачного круга. Но машина способна на хороший темп, что мы продемонстрировали на предыдущей гонке, особенно учитывая, что трасса в Майами нам подходила. Надеемся, что мы сможем сохранить этот уровень и в Имоле», - завершил свое высказывание Габриэль Бортолето.