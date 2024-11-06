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По словам Бортолето, Маттиа планирует начать сотрудничество в 2025 году

Габриэль Бортолето во следующем сезоне сделает свой дебют в Формуле 1 за команду Sauber. Бразильский гонщик поделился, что давно был в курсе перехода в новую команду, но точно не знал, начнёт ли выступления в 2025 или 2026 году.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
06.11.2024, 19:51·2 мин
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Фото: F1news.ru

Габриэль Бортолето во следующем сезоне сделает свой дебют в Формуле 1 за команду Sauber. Бразильский гонщик поделился, что давно был в курсе перехода в новую команду, но точно не знал, начнёт ли выступления в 2025 или 2026 году.

«Начало сезона в Формуле 2 не задалось у меня, и изначально не было ни слова о 2025 году, – заявил Габриэль Бортолето после подписания контракта. – Мы с моими менеджерами даже обсуждали возможность ещё одного сезона в F2».

Однако вскоре удача улыбнулась гонщику, и он стал одерживать победы, регулярно попадая на подиум. В это же время начались переговоры с Audi, и начал проявлять интерес к Бортолето Маттиа Бинотто.

«Проект представлялся мне заманчивым, и мы решили принять предложение. Изначально не было ясности – нужен опытный гонщик или молодой, но в итоге решение было принято – начать в 2025 году».

Габриэль признался, что конечно, как молодой гонщик, мечтал о выступлениях в Формуле 1, но доверял своим менеджерам и рад возможности. После подписания контракта он признал, что перемен в жизни не ждёт, так как уже предварительно осведомлён о будущем.

«Теперь смогу полностью сосредоточиться на работе в Формуле 2 и попытаюсь завоевать титул, ведь на данный момент лидирую в чемпионате. Объявление о переходе положит конец спекуляциям, и я буду работать в поте лица в F2».

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