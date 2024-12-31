Доступный Донгфенг: противостояние двух автомобилей в бюджетном сегменте

Новость о том, что рамный пикап Dongfeng DF6 становится еще более привлекательным для покупателей, обрадует многих. Официальная цена на эту модель остается без изменений, однако производитель предлагает значительно увеличенные скидки для базовой комплектации Comfort.

Согласно новым условиям, выгода при покупке автомобиля в комплектации Comfort достигает 450 тысяч рублей. В то время как для версий Premium и Luxury скидки остаются на уровне 300 тысяч и 450 тысяч рублей соответственно.

Фото: Carsweek.ru

Цены на Dongfeng DF6 варьируются от 2,85 до 3,35 миллионов рублей, в зависимости от выбранной комплектации.

Большой интерес вызывает полный привод и вместимость пикапа. DF6 является прямым конкурентом для российского УАЗ "Пикап". Габариты обеих моделей схожи, а грузовой отсек способен вмещать крупногабаритные грузы, такие как строительные материалы или мебель. Максимальная допустимая масса DF6 составляет 2499 килограмм, что позволяет избежать ограничений, действующих на грузовики с массой 2,5 тонны.

Пикап Dongfeng DF6 оснащен только полным приводом варианта Part-time. Покупатели могут выбрать между двумя типами двигателей: турбодизельным объемом 2,5 литра и мощностью 136 лошадиных сил или бензиновым объемом 2,3 литра и мощностью 163 л.с. Кроме того, коробка передач может быть пятиступенчатой механической для базового двигателя, либо шестиступенчатой / восьмиступенчатой автоматической для более мощного варианта.

Фото: Carsweek.ru

В декабре на российский рынок также вышел еще один автомобиль от Dongfeng - кросс-купе ix5, дебютировавший впервые. Стоимость этой модели у дилеров начинается от 2 миллионов рублей.

Уточнение: Пикап - это легкий грузовой или грузопассажирский автомобиль с открытой грузовой площадкой, низкими бортами и задним откидным бортом.

Фото: drive2.