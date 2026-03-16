Боннингтон: «Момент на подиуме был очень трогательным!»

Питер Бониннгтон, обладающий большим опытом специалист, занимает сразу две важные должности в команде Mercedes: он не только главный гоночный инженер, но и работает с Кими Антонелли. Вчерашняя гонка в Шанхае стала для него настоящим испытанием на нервы, ведь всего за несколько кругов до конца заезда его подопечный оказался на грани потери контроля над болидом. Однако, несмотря на эти сложности, все завершилось благополучно – 19-летний итальянский гонщик одержал свою первую победу в Формуле 1.

Напомним, на протяжении нескольких сезонов до прошлого года Питер Бониннгтон, которого в паддоке называют «Боно», работал в тесном тандеме с Льюисом Хэмилтоном.

«У меня просто от сердца отлегло!» – поделился он эмоциями в эфире Sky Sports, вспоминая события гонки. По словам инженера, Антонелли заставил его понервничать, когда на последних кругах заблокировал тормоза, и ему пришлось напомнить молодому пилоту о необходимости сохранять спокойствие за рулем.

Бониннгтон отметил, что поводов для жалоб у него нет, ведь на подиуме вместе с Антонелли стоял и Льюис Хэмилтон. Это, по его словам, был очень радостный момент, который надолго останется в памяти. «Было такое чувство, что вся команда вновь собралась вместе», – добавил инженер.

Вспоминая о работе с Хэмилтоном, Бониннгтон признал, что не стал бы сравнивать Льюиса и Кими, ведь оба гонщика очень разные. При сотрудничестве с Хэмилтоном, он хорошо понимал ход мыслей пилота, и никаких дополнительных объяснений не требовалось. В случае с Антонелли ему пришлось буквально заново осваивать основы, чтобы понять, какими знаниями обладает молодой гонщик.

Он подчеркнул, что этот опыт оказался полезным и для самого себя, ведь пришлось вспомнить то, что давно казалось очевидным. Бониннгтон отметил, что у Кими совершенно иной характер и подход, он отличается энергией и стремлением сплотить коллектив вокруг себя.

По словам инженера, Антонелли не только способен разрядить обстановку шутками, но и знает, когда нужно максимально сконцентрироваться и проявить трудолюбие. Бониннгтон отмечает, что молодой гонщик полностью доверяет его опыту, а он в ответ старается делиться знаниями и воспитывать чемпиона. «Первый шаг уже сделан, теперь важно продолжать этот путь», – резюмировал он.

Инженер вспомнил, что когда-то прочитал книгу, где утверждалось: для достижения мастерства требуется 10 тысяч часов. Он следовал этому принципу, но знакомство с такими гонщиками, как Михаэль Шумахер и Льюис Хэмилтон, показало, что на самом деле лучшие в своем деле тратят гораздо больше времени на совершенствование.

Особое внимание он обратил на работу Антонелли с машиной. Анализируя телеметрию, Бониннгтон удивляется, как Кими удается так уверенно управлять болидом с нейтральным балансом, контролировать температуру тормозов и шин. По мнению инженера, наблюдать за его работой на трассе крайне интересно, ведь такие гонщики способны не только адаптироваться к условиям, но и делиться важной информацией с командой.