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GAC S7: кроссовер с ценой, равной Atlas

Цены на кроссовер GAC S7 в России снизились до 3,55 млн рублей, конкурируя с Geely Atlas. Гибридный Trumpchi S7 появился на рынке в марте: 4,9 м, 392-501 л.с., стартовая цена 1,91 млн в Китае.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
30.04.2025, 08:12·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

В России цены на кроссовер GAC S7 теперь стартуют с отметки в 3,55 млн рублей. В то же время, за аналогичную сумму можно приобрести Geely Atlas.

На российском рынке появился гибридный GAC Trumpchi S7 в марте текущего года. Автомобиль имеет длину 4,9 метра и колесную базу 2,88 метра. Кроссовер оснащен гибридной трансмиссией на базе 1,5-литрового ДВС, который используется в качестве генератора. Этот двигатель работает практически все время, однако на высоких скоростях может включаться. Модификации с одним электродвигателем смогут проехать от 115 до 205 км, в то время как для полноприводной версии заявлен пробег 180 км. Мощность гибрида составляет 392 и 501 л.с. соответственно.

У официальных дилеров в России цена на модель S7 варьируется от 3 554 000 до 4 415 000 рублей. На начальном этапе продаж у нас была доступна только дорогая версия с полным приводом за 4,87 миллиона. В Китае цены на эту модель колеблются от 1,91 до 2,51 млн рублей.

Эксперты утверждают, что снижение цен связано с укреплением рубля по отношению к юаню.

Фото: Carsweek.ru
Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что на территории дилерского центра в Москве был замечен обновленный кроссовер GAC GS8.

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