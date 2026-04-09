Большой и солидный в городе. JAECOO J8, обзор от CARS.RU

Внешний вид

Дизайн экстерьера JAECOO J8 современный, сдержанный, без кричащих деталей. Округлая массивная решетка радиатора с мощными вертикальными ребрами, покатый капот, прямые линии корпуса сбоку, колесные арки в тон кузова с 20-дюймовыми дисками, плавно ниспадающая крыша, все это подчеркивает статус премиум-внедорожника.​

Габариты JAECOO J8: 4820 × 1930 × 1710 мм, колёсная база — 2820 мм, дорожный просвет — 210 мм. Автомобиль большой, в потоке смотрится солидно.

Салон и комфорт

Интерьер JAECOO J8 - это роскошь с кожей Nappa, бархатным потолком, подсветкой в 256 цветах и ароматерапией. Проекционный дисплей (HUD), большая панорамная крыша с люком. Сиденья переднего ряда с подогревом и вентиляцией, массажем! Электро регулировки, у водителя - включая валик сиденья и поясничный упор. У кресла переднего пассажира есть оттоманка. Акустическое лобовое стекло и многослойные передние стекла уверенно отсекают шум улицы.

Два больших экрана под общим стеклом (суммарно 24,6”), мультимедиа на базе Snapdragon 8155, мгновенно реагирует на команды. Предустановлен Android Auto и Apple CarPlay, 14 динамиков по салону, 2 из них в подголовнике водителя.

Технические характеристики

Под капотом — 2.0-литровый турбомотор мощностью 249 л.с. (183 кВт) с роботизированной 7-ступенчатой коробкой и полным приводом. Производителем заявлен разгон до 100 км/ч за 8,5 секунды, расход 8,1 л/100 км в смешанном цикле - приличные показатели для 2-тонного кроссовера. Подвеска CDC с регулируемой жесткостью амортизаторов, интеллектуальная система полного привода Torque Vectoring.​

Динамика и управление

JAECOO J8 приятно удивил комфортной и послушной управляемостью. Адаптивная подвеска CDC с электронным управлением амортизаторами подстраивается к дорожным условиям. На трассе кроссовер мягко проходит неровности, в городе не досаждает на "лежачих полицейских" и в ледяной колее. Руль точный, крены минимальны, поведение автомобиля предсказуемо. Особого внимания заслуживает система полного привода Torque-Vectoring: она позволяет безопасно проходить повороты даже при переборе с газом, не обрывая тягу, а грамотно распределяя момент между колесами. Это делает поведение автомобиля предсказуемым и безопасным даже на нестабильном покрытии.

Почему стоит выбрать JAECOO J8

Кроссовер JAECOO J8 станет отличным вариантом для тех, кто хочет премиум-автомобиль по всем параметрам: мощный двигатель, богатое оснащение, комфорт для водителя и пассажиров. На текущий момент это один из лучших вариантов в сегменте до 5 млн рублей.