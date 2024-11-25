Типичные неисправности, выявленные у годовалых китайских грузовиков: что говорят эксперты

Остальные четыре позиции в топе занимают китайские бренды. Согласно статистике, Sitrak совершил 1960 сделок, Shacman – 1841, DongFeng – 1347 и FAW – 1100.

В ходе исследования журналисты выявили типичные неисправности в китайских грузовиках возрастом до года с пробегом до 120 000 км. Это модели Sitrak C7H, Shacman X300 и X6000.

Фото: Carsweek.ru

Основные жалобы касаются электропроводки. Подключение проводов к различным типам кабин осуществляется неудачно. При этом на короткой базе проводка скапливается в бухты, что способствует образованию ржавчины. У грузовиков Shacman уже в первый год эксплуатации происходит гниение медной пластины с проводами в распределительной коробке, что может привести к невозможности запуска двигателя.

Автономный отопитель также вызывает затруднения. Блок управления находится снаружи и недостаточно защищен от влаги. Владельцам грузовиков приходится самостоятельно перемещать блок в более подходящие места: внутрь кабины или под спальник.

Модуль управления АТ установлен за кабиной, наружу. Иногда туда проникает влага, вызывая коррозию контактов. Это происходит уже на этапе пробега до 100 000 км, что приводит к ошибкам компьютера и блокировке запуска двигателя.

Также описываются случаи коррозии деталей системы выпуска у грузовиков моложе года с пробегом от 100 000 км. Иногда патрубки системы выпуска разрушаются полностью, отмечаются признаки ржавчины на всех компонентах системы.

Эти проблемы лишь малая часть сложностей, с которыми сталкиваются владельцы грузовиков китайских марок. Продолжают оставаться вопросы о качестве сборки, доступности запчастей и другие нюансы.