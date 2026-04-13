Отзыву подлежат свыше 41 тысячи автомобилей LADA Granta

В России стартовала масштабная отзывная кампания автомобилей LADA Granta. Производитель АВТОВАЗ объявил о необходимости дооснащения 41 307 транспортных средств, выпущенных в период с сентября 2021 года по апрель 2022 года. Об этом информирует официальный интернет-ресурс Росстандарта.

Специалисты поясняют, что основная цель процедуры — установить систему вызова экстренных оперативных служб (СВЭОС). Напомним, временный выпуск машин без такой системы был разрешён Евразийской экономической комиссией при определённых условиях. Уточняется, что установка оборудования будет производиться поэтапно и завершится к 31 декабря 2027 года.

Владельцев автомобилей, попавших под кампанию, АВТОВАЗ уведомит персонально. Для прохождения дооснащения необходимо обратиться к официальным дилерам марки. Процедура установки оборудования будет осуществляться бесплатно.