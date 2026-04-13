Отзыву подлежат свыше 41 тысячи автомобилей LADA Granta

АВТОВАЗ начал отзыв 41 307 автомобилей LADA Granta для дооснащения системой экстренного вызова, работы проведут бесплатно до конца 2027 года.
Редакция
13.04.2026, 10:03·1 мин
Фото: Autostat.ru

В России стартовала масштабная отзывная кампания автомобилей LADA Granta. Производитель АВТОВАЗ объявил о необходимости дооснащения 41 307 транспортных средств, выпущенных в период с сентября 2021 года по апрель 2022 года. Об этом информирует официальный интернет-ресурс Росстандарта.

Специалисты поясняют, что основная цель процедуры — установить систему вызова экстренных оперативных служб (СВЭОС). Напомним, временный выпуск машин без такой системы был разрешён Евразийской экономической комиссией при определённых условиях. Уточняется, что установка оборудования будет производиться поэтапно и завершится к 31 декабря 2027 года.

Владельцев автомобилей, попавших под кампанию, АВТОВАЗ уведомит персонально. Для прохождения дооснащения необходимо обратиться к официальным дилерам марки. Процедура установки оборудования будет осуществляться бесплатно.

Читайте по теме

«Королевский» Днепр Винтаж — лучший мотоцикл в истории КМЗ

Антон Звонкий·17.01.2026
Статьи

Как выбрать подарок супруге на 8 Марта: отзыв о Belgee S50

Редакция·05.03.2026
НовостиСтатьи

EXEED возвращает голос истории: бренд стал партнером выставки «Архивация настоящего 2.0»

Редакция·19.01.2026
Статьи

Драйв без компромиссов: 50 автомобилей эксклюзивной версии EXEED EXLANTIX ES SPORT

Редакция·19.08.2025
