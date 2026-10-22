Новый смелый концепт Lepas Aura предвещает появление хэтчбека, опережающего время.

Lepas только недавно вышла на рынок Великобритании в качестве четвертого бренда китайского автомобильного концерна Chery Group. Пока в линейке марки представлена лишь семейная модель L8, однако новый Aura уже готов привлечь к себе внимание.

Премьера Aura состоялась на мероприятии в Китае. Концепт-кар сочетает актуальный дизайнерский язык Lepas с обликом стремительного компактного автомобиля, который занимает промежуточное положение между хетчбэком и шутинг-брейком.

Более спортивный подход Lepas не стал неожиданностью: бренд развивается в рамках той же группы, что и Jaecoo, Omoda и Chery, но его название образовано от сочетания слов ‘leopard’ и ‘passion’.

Концепт Aura получил ряд выразительных дизайнерских решений. На передней части расположена имитация решетки радиатора, выполненная в виде экрана с подсвеченной надписью Lepas по центру. Отсутствие заметных воздуховодов указывает на то, что автомобиль, вероятно, оснащен полностью электрической силовой установкой.

Фары Aura напоминают узкие световые элементы нового L8, а низкий и плавно очерченный капот придает автомобилю агрессивный вид.

Сбоку обращают на себя внимание 22-дюймовые колеса, форма которых, судя по всему, оптимизирована для улучшения аэродинамики. При этом они получили красные спицы. В задней части установлены спортивные аэродинамические элементы, дополненные аналогичными деталями за задними колесами, а нижняя часть бампера стилизована под диффузор.

Кузов хетчбэка оснащен достаточно традиционной дверью багажника с плавником в верхней части. Вероятно, он предназначен для повышения устойчивости на высокой скорости. Вместо обычных эмблем в заднем световом блоке используется подсвеченная надпись Lepas.

Lepas пока не сообщила, станет ли Aura предвестником серийной модели. Однако с учетом смелого дизайна можно ожидать, что отдельные элементы концепта найдут применение в будущих автомобилях бренда.

Lepas L8 только недавно появилась в Великобритании, но уже сейчас приобрести семейный подключаемый гибридный SUV можно со средней экономией более £6,000 с помощью сервиса Auto Express Buy A Car.