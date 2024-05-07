Боб Лутц объясняет, как GM решил, какие бренды придется убить в 2008 году

Прошло 15 лет с тех пор, как General Motors прекратила производство автомобилей марок Pontiac и Saturn. После государственного спасения компании, руководству GM пришлось принимать сложные решения относительно марок, находящихся под ее контролем, формируя тем самым будущее американской автомобильной индустрии.

Один из тех руководителей был Боб Латц. Недавно мы обсудили с ним те трудные решения, приведшие к уничтожению марки Pontiac, но Латц также поделился своими мыслями о других марках, стоявших на грани ликвидации.

Вот, что он сказал своими словами.

Buick

«Вмешалась Глава 11, и назначенные Обамой финансисты из Нью-Йорка, которые не имели понятия об автомобильной индустрии, сказали: „General Motors будет производить только Chevrolet и Cadillac“. Мы возражали и говорили, что мы должны сохранить Buick, потому что если вы уберете Buick в США, он умрет в Китае, и это один из ведущих брендов в Китае. Так что не делайте этого. И мы смогли сохранить Buick».

GMC

«GMC они хотели оставить за бортом, потому что это была версия Chevrolet. И мы показали им прибыльность бренда GMC и его здоровье. Многие люди не хотели владеть никаким другим брендом GM, у них было очень высокое мнение и они владели внедорожником или грузовиком GMC».

Hummer

«Мы не смогли спасти Hummer, что было ошибкой с самого начала. Hummer никогда не должен был быть брендом, это должен был быть автомобиль в линейке GMC. Это должен был быть Hummer от GMC, и таким образом вы могли бы добавить его к дилерской сети GMC, и когда этот автомобиль износился, вы могли бы его заменить». «Но с тем, как только мы сделали Hummer отдельным франчайзингом, нам пришлось обеспечивать его полным ассортиментом автомобилей. У нас был H1, который никогда не продавался в больших количествах. H3 прошел хорошо. H2, который был размером Wrangler и Bronco, он был бы огромным успехом. Но мне пришлось признать, что Hummer как бренд был ошибкой с самого начала».

Фото: Motor1.com

Pontiac

«Относительно Pontiac я стоял на своем. Но их слуховые аппараты были отключены, они сказали: „Это плохой бренд, он был убыточным на протяжении многих лет“. Я указывал на все признаки здоровья бренда; энтузиазм молодых покупателей к бренду и т. д. Я просто не смог довести это до конца. К сожалению, он умер. Я все еще считаю это практически трагедией».

Saab

«Я пытался убедить своего начальника в GM уже много лет, что нам следует избавиться от Saab, и всегда было „подождем до следующего года, подождем до следующего года, подождем до следующего года“—и следующий год так и не наступил. Это был странный бренд, который был вне основного рынка, и каждый раз, когда он становился более мейнстрим, мы не продавали их. И когда он был странным, что так нравилось автомобильной прессе, в мире было всего 100 000 человек, которые хотели его».

Saturn