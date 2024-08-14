Опциональная адаптивная подвеска BMW на самом деле входит в стандартную комплектацию, но доступна за дополнительную плату.

BMW M Adaptive Suspension доступно в качестве опции на некоторых моделях, но аппаратная часть всегда присутствует.

Выбор этой опции разблокирует программное обеспечение для ее использования.

Ее можно купить как обычную опцию или добавить позже через приложение ConnectedDrive производителя в качестве подписки или одноразовой покупки.



Технически BMW M Adaptive Suspension не является услугой подписки. Но это возможно. Или же это может быть обычная опция, за которую вы платите при покупке нового BMW. Или вы можете приобрести ее позже, если почувствуете необходимость в улучшенной системе подвески в вашем автомобиле. Запутанно? Не волнуйтесь, мы тоже были в недоумении.

Эта тема возникла из поста на Reddit о том, что BMW Slovenija предлагает M Adaptive Suspension за 30 евро в месяц в качестве подписки. Линейка моделей и предложения BMW немного отличаются в Европе и США, поэтому мы обратились к производителю с вопросом о подвесках и подписках для жителей Северной Америки. Ответ, который мы получили от представителя компании, оказался как неожиданным, так и интересным.

"Адаптивная подвеска доступна через магазин Connected Drive в США, но подписка не является 'обязательной'. Она все еще доступна как заводская опция, но через магазин ее можно добавить к определенным автомобилям, которые изначально не были комплектованы этой опцией. Клиенты могут опробовать ее в течение месяца бесплатно, и если им понравится, они могут выбрать ежемесячную или годовую подписку, если они хотят, или просто купить ее однократно за $500. Чтобы быть ясным, ежемесячная подписка не является «обязательной» для использования функции.

Если в двух словах, если вы покупаете BMW с возможностью установки M Adaptive Suspension... у вас она уже есть. Стоимость оборудования уже заложена в цену автомобиля. Отметка в опции просто разблокирует программное обеспечение для использования.

Имея это в виду, мы потратили некоторое время, изучая онлайн-конфигуратор BMW. M Adaptive Suspension стандартно установлена на большинстве моделей, ориентированных на производительность, но на базовой 3 Series она включена в пакет Dynamic Handling за $1,050. Тот же пакет стоит $1,500 на базовой 4 Series или $2,450 на Z4. Что касается внедорожников, вы заплатите $2,000 за нее с пакетом M Sport на X1, $2,500 на X2 или $2,750 с X5.

Эти пакеты добавляют другие функции вместе с улучшенной подвеской. Однако BMW все равно берет плату у покупателей за строки программного кода для использования чего-то, что уже установлено. Даже если вы откажетесь от этих пакетов и просто выберете одноразовую покупку за $500, вы все равно платите за то, что технически уже есть.

В любом случае, это напоминание о том, что автопроизводители все глубже погружаются в мир платных услуг каждый день.

Фото: Motor1.com