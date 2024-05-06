BMW: отметка "х" стала глобальным явлением, но пикап выходит за рамки бренда

Компания BMW рассматривала возможность выпуска более прочного внедорожника в связи с увеличивающимся спросом на такие автомобили. Однако на данный момент речь о выпуске пикапа не ведется.

Немецкий автопроизводитель ранее экспериментировал с идеей пикапа, создав несколько прототипов за десятилетия, включая специальную версию X7 в 2019 году. Но старший вице-президент по бренду и управлению продуктами BMW Бернд Кёрбер заявил в интервью BMW Blog, что пикап не соответствует философии бренда.

«Я думаю, что пикап выходит за рамки бренда. Чтобы сохранить уникальность BMW, производить мечтательные автомобили, отражающие суть бренда, нам необходимы узкоспециализированные модели», — подчеркнул он.

Хотя идея выпуска пикапа звучит заманчиво, более логичным вариантом для BMW был бы выпуск прочного внедорожника. Компания уже производит ряд мощных и внедорожных моделей, способных справиться с сложными условиями, и может модифицировать одну из них в прочный внедорожник.

Кёрбер отметил, что BMW учитывает возрастающую популярность моделей, таких как Toyota Land Cruiser и Land Rover Defender, и признает глобальный спрос на подобные автомобили.

«Надежность становится значимым трендом в автомобильной индустрии, перешагнув границы США, Южной Африки и Австралии, она приобретает мировое значение», — добавил Кёрбер.

Хотя руководитель компании не назвал конкретной модели, на основе которой возможно создание прочного внедорожника, блог BMW предполагает, что X3 и X5 подошли бы наиболее подходящими кандидатами. В зависимости от амбиций автопроизводителя, можно просто увеличить клиренс одной из моделей кроссоверов, установить защитные элементы, расширить колесные арки и внести ряд других изменений. Также возможен более серьезный подход с установкой блокировки дифференциалов, новых осей и более мощных двигателей.

Фото: Carsweek.ru

Также стоит отметить, что по информации BMW i4 и 4 Series Gran Coupe 2025 года будут оснащены современными лазерными фарами, но лишатся физических кнопок.