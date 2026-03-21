Тюнинг-ателье BMW AC Schnitzer закрывается: в причинах винят электромобили, бюрократию, американские пошлины и «молодёжь»
Тюнинг-ателье BMW AC Schnitzer закрывается: в причинах винят электромобили, бюрократию, американские пошлины и «молодёжь»

AC Schnitzer завершит работу к концу 2026 года из-за экономических трудностей и изменений на рынке тюнинга BMW, сообщает Kohl Group.
Редакция
21.03.2026, 11:32·2 мин
Фото: autoexpress

Компания AC Schnitzer, известная своими эффектными тюнинг-комплектами для автомобилей BMW и многолетней историей в автомобильном спорте, прекратит свою деятельность в конце 2026 года. Об этом официально сообщил владелец бренда — группа Kohl Group.

В опубликованном заявлении представители Kohl Group отметили, что дальнейшее функционирование AC Schnitzer становится экономически нецелесообразным. Управляющий директор группы, Райнер Фогель, связавший свою карьеру с AC Schnitzer с момента основания компании в 1987 году, прокомментировал ситуацию следующим образом: “Постоянный рост затрат на разработку и производство комплектующих приводит к ухудшению конкурентоспособности. Особенно сильно на положение компании влияет чрезвычайно долгое согласование деталей в немецкой системе, что приводит к отставанию AC Schnitzer от зарубежных конкурентов.”

За почти четыре десятилетия AC Schnitzer не только участвовала в различных кольцевых гонках и ралли, но и приобрела широкую известность благодаря тюнинг-пакетам для различных серийных моделей BMW. Со временем компания начала заниматься доработкой автомобилей MINI, а также поставляла комплектующие для Toyota Supra — модели, технически родственной BMW Z4. Вклад AC Schnitzer в автоспорт завершился в 2021 году, когда компания прекратила участие в гонках под эгидой Schnitzer Motorsport.

Говоря о причинах, приведших к трудностям в последние годы, Фогель подчеркнул: “Нам, как и многим другим тюнинг-компаниям, не удалось в полной мере привлечь молодое поколение к увлечению спортивной ездой на наших автомобилях, как это было у их отцов.”

Kohl Group также указала на влияние перехода рынка к электромобилям и сокращение доли автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, доступных для тюнинга. В заявлении отмечается: “Изменения в поведении покупателей и поэтапный отказ от двигателей внутреннего сгорания дополнительно осложняют положение.” Существенным фактором названы и “тарифы на ключевом рынке США”.

В ближайшее время AC Schnitzer будет выставлена на продажу. По данным Kohl Group, уже ведутся переговоры с потенциальными покупателями бренда. При этом для текущих клиентов гарантируется поддержка по гарантийным обязательствам и послепродажному обслуживанию и после 2026 года.

