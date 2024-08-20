BMW отзывает 720 000 автомобилей из-за возможности короткого замыкания, вызывающего пожар.

Более чем 720 000 автомобилей BMW были отозваны из-за риска возгорания по ряду моделей.

Причиной является короткое замыкание в электрическом разъеме на водяном насосе.

BMW заменит поврежденные компоненты при необходимости и установит защитный экран для предотвращения повреждения разъема.

BMW объявила один из крупнейших отзывов в 2024 году до сих пор, затронув 720 796 автомобилей по ряду моделей. Проблема заключается в потенциальном коротком замыкании под капотом, что может вызвать пожар. Иронично, короткое замыкание может произойти из-за водяного насоса.

Согласно документам о вызове от Национальной администрации безопасности движения по автодорогам, BMW получила сообщение о "тепловом событии" в январе, произошедшем на неуказанном автомобиле в Соединенных Штатах. Проведенное расследование выявило дополнительные инциденты, что привело к глубокому изучению водяного насоса и конкретного электрического разъемного соединения, связанного с ним. Было установлено, что в редких случаях "масляный пар, капающий из воздуховода впускного воздуха", мог достичь разъема и повредить уплотнение. Это может привести к попаданию жидкости в разъем, вызывая короткое замыкание.

Фото: Motor1.com

Это произошло во многих автомобилях. В хронологии отзыва BMW отмечает 18 случаев, когда либо жалобы, либо фактические повреждения были следствием проблемы. К счастью, автопроизводитель не знает о каких-либо травмах или авариях из-за неисправного разъема.

Отзыв, обозначенный как отзыв NHTSA номер 24V-608, затрагивает широкий спектр автомобилей BMW с 2012 по 2018 год. Вот список конкретных комплектаций.

Ремонт прост: BMW проверит водяной насос и проблемный разъем, и заменит их в случае обнаружения повреждений. Также будет установлен экран для защиты разъема от случайных жидкостей.

Уведомление дилеров о вызове уже началось. Специальное уведомление владельцев начнется 4 октября.