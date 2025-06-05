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BMW представит внедорожник с электрическим мотором мощностью 1000 лошадиных сил

Новые генерации кроссоверов BMW X5, X6 и X7 обещают множество двигателей, современные технологии и функции электрификации. X5 выйдет на рынок уже в августе с выбором ДВС, гибридов и электромобилей. Его электрический вариант iX5 обладает увеличенным запасом хода и быстрой зарядкой.
А
Антон Звонкий
05.06.2025, 12:21·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Семейство кроссоверов BMW X продолжает активно развиваться. Ожидается, что в ближайшее время на рынке появятся новые поколения X5, X6 и X7. Автомобили будут оснащены разнообразными двигателями и современными технологиями. Представители компании подчеркнули, что новинки также получат передовые функции в области электрификации и динамики.

Наиболее подробная информация на данный момент доступна о среднеразмерном кроссовере X5. Западные издания уже опубликовали изображения обновленной модели, а также некоторые технические детали. Старт серийного производства этой модели запланирован на август текущего года.

Фото: Carsweek.ru

Кроссовер пятого поколения разрабатывается на базе архитектуры CLAR, но будет включать современные опции из платформы Neue Klasse. Покупатели смогут выбирать между широким спектром двигателей, включая классические ДВС, гибриды и полностью электрические силовые установки.

Что касается электрической версии iX5, ожидается увеличение запаса хода на 35% и возможность быстрой зарядки аккумуляторов. По слухам, инженерам BMW удалось значительно уменьшить энергопотребление кроссовера.

Фото: Carsweek.ru

Недавно наше издание сообщало о том, что BMW представит модели, разработанные итальянскими дизайнерами.

Источник: Фото - Top-Gear

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