BMW представит внедорожник с электрическим мотором мощностью 1000 лошадиных сил

Семейство кроссоверов BMW X продолжает активно развиваться. Ожидается, что в ближайшее время на рынке появятся новые поколения X5, X6 и X7. Автомобили будут оснащены разнообразными двигателями и современными технологиями. Представители компании подчеркнули, что новинки также получат передовые функции в области электрификации и динамики.

Наиболее подробная информация на данный момент доступна о среднеразмерном кроссовере X5. Западные издания уже опубликовали изображения обновленной модели, а также некоторые технические детали. Старт серийного производства этой модели запланирован на август текущего года.

Фото: Carsweek.ru

Кроссовер пятого поколения разрабатывается на базе архитектуры CLAR, но будет включать современные опции из платформы Neue Klasse. Покупатели смогут выбирать между широким спектром двигателей, включая классические ДВС, гибриды и полностью электрические силовые установки.

Что касается электрической версии iX5, ожидается увеличение запаса хода на 35% и возможность быстрой зарядки аккумуляторов. По слухам, инженерам BMW удалось значительно уменьшить энергопотребление кроссовера.

Фото: Carsweek.ru

Недавно наше издание сообщало о том, что BMW представит модели, разработанные итальянскими дизайнерами.

Источник: Фото - Top-Gear