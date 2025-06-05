BMW представит внедорожник с электрическим мотором мощностью 1000 лошадиных сил

Семейство кроссоверов BMW X продолжает активно развиваться. Ожидается, что в ближайшее время на рынке появятся новые поколения X5, X6 и X7. Автомобили будут оснащены разнообразными двигателями и современными технологиями. Представители компании подчеркнули, что новинки также получат передовые функции в области электрификации и динамики.
Наиболее подробная информация на данный момент доступна о среднеразмерном кроссовере X5. Западные издания уже опубликовали изображения обновленной модели, а также некоторые технические детали. Старт серийного производства этой модели запланирован на август текущего года.
Кроссовер пятого поколения разрабатывается на базе архитектуры CLAR, но будет включать современные опции из платформы Neue Klasse. Покупатели смогут выбирать между широким спектром двигателей, включая классические ДВС, гибриды и полностью электрические силовые установки.
Что касается электрической версии iX5, ожидается увеличение запаса хода на 35% и возможность быстрой зарядки аккумуляторов. По слухам, инженерам BMW удалось значительно уменьшить энергопотребление кроссовера.
Недавно наше издание сообщало о том, что BMW представит модели, разработанные итальянскими дизайнерами.
Источник: Фото - Top-Gear