BMW выпустил новое мощное купе по цене 53 млн рублей

BMW представила концепт BMW Skytop, который продолжает линейку «экологичных» моделей, начатую седаном Neue Klasse и кроссовером Vision Neue Klasse X. Все три шоу-кара сочетают в себе узнаваемый стиль и дизайн.

Концепт Skytop представляет собой купе с кузовом «тарга». По планам немецкого производителя, эту модель планируют выпустить в серийное производство. Ожидается, что новинку выпустят ограниченным тиражом в 50 экземпляров.

По предварительной информации, стоимость купе оценивается примерно в 500 000 евро (53,3 млн рублей). Официальные представители марки пока не комментировали данные экспертов. По сообщению Motor1.com, за основу Skytop было взято спортивное купе M8 Competition.

Наблюдатели смогут увидеть параллели между внешностью концепта Skytop и автомобилем Z8, который был выпущен на рынок в начале 21 века.

Skytop будет оснащен 617-сильным мотором V8 объемом 4,4 литра с двойным турбонаддувом. Автомобиль будет оснащен 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

Фото: Carsweek.ru

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