BMW отмечает 50-летие 3 Series: лимитированные 325iS и 333i – коллекционные модели для истинных ценителей

BMW South Africa представила две особые модели — 325iS и 333i в исполнении Homage Edition, приуроченные к 50-летию культовой 3 Series. Каждая из версий выпущена ограниченным тиражом — всего по 33 экземпляра. Оба автомобиля построены на современных шасси M240i xDrive и M2, но их оформление отсылает к знаменитой эпохе E30. Такой подход призван подчеркнуть историческую преемственность и вызвал интерес у коллекционеров и поклонников марки.

Серия 3 от BMW на протяжении десятилетий считается эталоном среди спортивных седанов, удачно сочетая маневренность, комфорт и современные технологии. С момента появления в 1975 году модель прошла путь от компактного автомобиля до настоящей автоспортивной легенды, покорив сердца автолюбителей по всему миру. Юбилей 3 Series стал поводом для того, чтобы вспомнить о ее достижениях, и BMW South Africa решила отметить это событие выпуском специальных версий, вдохновленных 80-ми годами, когда E30 доминировала на трассах.

Вместо того чтобы просто повторить прошлое, компания применила современные платформы, демонстрируя, как традиции могут интегрироваться в новейшие технологии. Это позволило не только сохранить дух легендарной серии, но и предложить автомобили, соответствующие требованиям сегодняшнего дня.

Обе новинки получили уникальные элементы оформления. Модель 325iS, созданная на базе M240i xDrive, оснащена задним спойлером из углеродного волокна, который улучшает аэродинамику и органично сочетается с цветом кузова. Спойлер вдохновлен аксессуарами M Performance, однако был доработан специально для этой лимитированной серии. Дополнительный акцент — эксклюзивная накладка на крышу, придающая автомобилю выразительный вид.

333i, построенная на платформе M2, отличается еще более индивидуальным подходом. Здесь появились фирменные легкосплавные диски ALPINA, отличающиеся спортивным дизайном и высокой эффективностью, а также декоративные трехцветные полосы M, подчеркивающие спортивное наследие BMW. Все эти элементы не только украшают кузов, но и несут функциональную нагрузку, улучшая управляемость и делая внешний облик автомобиля по-настоящему уникальным.

Примечательно, что для новых моделей использованы названия 325iS и 333i, знакомые по истории 3 Series, несмотря на то что технической основой служат автомобили 2 Series. Это решение связано с желанием отдать дань памяти легендарному поколению E30, которое определило лицо марки в 80-е годы. BMW South Africa считает, что 50-летие 3 Series — идеальный повод напомнить о влиянии этой модели на развитие всей автомобильной индустрии. Такой шаг направлен не только на поклонников бренда, но и на всех, кто дорожит историей BMW.

Официальное видео BMW South Africa демонстрирует обе модели в насыщенных фирменных цветах: огненно-красный Fire Red для 325iS и синий Zandvoort Blue для 333i. Эти оттенки подчеркивают динамичный характер автомобилей, делая их особенно привлекательными в глазах поклонников скорости и выразительного дизайна. В ролике хорошо видна связь между историей марки и современными технологиями, а также эксклюзивный статус лимитированных серий.

Таким образом, новые версии 325iS и 333i не просто пополнили коллекцию BMW, а стали своеобразным мостом между прошлым и настоящим. Они сочетают в себе ностальгию по золотой эпохе 3 Series и современные инновации, предлагая владельцам уникальный опыт. Поклонники модели получили редкую возможность стать частью истории, а рынок вновь напомнил о том, почему BMW занимает лидирующие позиции в сегменте премиальных автомобилей.

Источник и фотографии: ithome.com.