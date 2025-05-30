BMW представит модели, задуманные итальянскими дизайнерами.

Если вы ценитель немецкой инженерии и итальянского дизайна, то вам стоит обратить внимание на выставку в Музее BMW в Мюнхене. Здесь будут представлены модели, созданные итальянскими дизайнерами, которые внесли значительный вклад в развитие фирменного стиля BMW.

Выставка под названием «Belle Macchine», организованная баварским брендом, будет включать в себя 19 исторических моделей автомобилей, а также дизайнерские концепции из архива BMW, созданные с 1930-х по 2010-е годы.

Согласно информации издания crscoops, на выставке будут представлены автомобили, разработанные такими знаменитыми итальянскими дизайнерами, как Джорджетто Джуджаро, Джованни Микелотти и Марчелло Гандини. Кроме того, BMW сотрудничала с такими известными итальянскими дизайн-студиями, как Zagato, Pininfarina, Bertone и Italdesign.

Фото: Carsweek.ru

Особое внимание заслуживает BMW Garmisch, созданный Марчелло Гандини. Эта модель оказала значительное влияние на дизайн оригинальных седанов BMW 3-й и 5-й серий, и стала одной из самых увлекательных частей коллекции.

Фото: Carsweek.ru

Недавно на страницах нашего издания появилась информация о том, как подросток похитил и устроил аварию с новеньким BMW M4.

Фото - BMW