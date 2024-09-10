Почему BMW отзывает полтора миллиона автомобилей?

Компания Audi объявила о запуске новой глобальной кампании по отзыву автомобилей из-за потенциальных проблем с интегрированной тормозной системой (IBS). Более 1,5 миллиона машин попадут под действие отзыва. Расходы на проведение этой операции уже повлекли за собой пересмотр экономических прогнозов концерна на 2024 год.

«Всего более 1,5 миллиона автомобилей проходит технические процедуры (отзыв – ред.), вызванные неисправностями в интегрированной тормозной системе, что повлечет за собой дополнительные расходы на гарантийное обслуживание в размере от 500 до 999 миллионов евро», — уточнили представители Audi.

По данным газеты Handelsblatt, курсовая маржа прибыли Audi в конце года до уплаты процентов и налогов (EBIT) сократится до 6-7%, в то время как изначально прогнозировалось значение на уровне 8-10%. Производитель также прогнозирует снижение общемирового объема продаж его автомобилей.

Ранее в августе портал «Автомобильные новости» сообщил о другом масштабном отзыве автомобилей Audi, затрагивающем более 720 тысяч машин в Северной Америке. Они страдают от неправильной герметизации электрического разъема на водяном насосе, что при контакте с водой может спровоцировать короткое замыкание.