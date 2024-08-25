Сравнение универсалов BMW M5 Touring и Audi RS6 Avant: поединок производительности вагонеток

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После более чем десятилетнего перерыва Audi RS6 вновь имеет конкурента. Это новый BMW M5 Touring, который, как и семейный автомобиль Four Rings, насмехается над теми, кто не хочет идти на компромисс. Если вы готовы расстаться со спортивным автомобилем, но не хотите отказываться от большого багажника и комфорта универсала, вам теперь придется серьезно задуматься.

Exterior

У нас не было версии Touring M5 с 2010 года. Как и у его предшественника, рецепт нового поколения не меняется, BMW повторяет эстетику седана и общие характеристики в каждом аспекте.

По сравнению с седаном, M5 Touring немного удлинен. Его также отличает увеличенная ширина колеи: на 2,95 дюйма больше спереди и на 1,89 дюйма сзади, общая длина составляет 16,7 фута, а ширина - 6,5 фута.

Передний и задний бамперы заменены на более аэродинамические компоненты, а автомобиль получил сплиттер и большой спойлер, в сочетании с порогами, чтобы придать ему гоночный вид.

На нижней стороне выделяются два выхлопных патрубка, доступных в стандартном черном хроме, вместе с специально разработанными легкосплавными колесами с шинами 285/40 ZR20 спереди и 295/35 ZR21 сзади.

Несмотря на дебют в 2019 году, Audi RS6, который примерно на 3,94 дюйма короче, чем M5 Touring, по-прежнему выглядит стильно и отличается от обычного A6 Avant. Широкая, объемная решетка этой модели уникальна, с еще более зловещим дизайном решетки в одном кадре и двумя выделенными - и решительно агрессивными - воздухозаборами.

Бока мускулистые и имеют колеса до 22 дюймов, с возможностью красных суппортов тормозов и углеродно-керамических дисков. Также зловещий задний, с большим диффузором и овальными выхлопными трубами, издающими бурный звук восьмивального двигателя.

Если вам по вкусу еще более спортивные детали, в линейке RS6 также представлена версия Performance, которая, помимо наличия еще 30 лошадиных сил и ряда механических дополнений, выделяется матовыми серыми вставками зеркал и аэродинамическими адаптерами.

Модель Длина Ширина Высота Колесная база BMW M5 Touring 16,7 фута 6,46 фута 4,99 фута 9,88 фута Audi RS6 16,4 фута 6,39 фута 4,79 фута 9,61 фута

Interior

M5 Touring наполнен кожей. Она используется как на сиденьях, так и на приборной панели, доступно несколько цветовых вариантов, включая двухцветные комбинации и глянцевый эффект. Рулевое колесо отличается толстыми ободами, сплющенным низом и многочисленными кнопками для быстрого доступа к различным настройкам режимов вождения.

Согласно компании, в стандартное оснащение нового BMW M5 Touring входят аксессуары, такие как четырехзонный автоматический климат-контроль, 18-динамиковая аудиосистема Bowers & Wilkins и информационно-развлекательная система с изогнутыми дисплеями: 12,3-дюймовый инструментальный кластер и 14,9-дюймовая информационно-развлекательная система с эксклюзивной графикой. Также есть головное устройство.

По сравнению с обычным универсалом 5 Series, вместимость багажника уменьшена, составляет от 17,7 до 57,6 кубических футов. На крышу можно загрузить до 220,4 фунтов, и, как и в случае с седаном версии M5, автомобиль может буксировать прицеп массой до 4409,2 фунтов.

Угловатые линии кузова отражаются в салоне Audi, который отличается простым, изысканным дизайном приборной панели с черным пианино и алюминиевыми молдингами вокруг дисплеев. В центре расположены два экрана для информационно-развлекательной и климатической систем, а 12,3-дюймовый инструментальный кластер имеет информативную и настраиваемую графику.

Для обивки и вставок доступно множество вариантов. Они варьируются от бежевых сидений до черных с красной или синей строчкой, а также панели из алькантары и углеродного волокна.

Багажник, вместимость которого составляет от 19,4 до 59,3 куб. футов, является исключительно полезным. Максимально на крышу можно загрузить 198,4 фунта (включая ящик), а грузоподъемность прицепа составляет до 4629,7 фунтов.

Модель Цифровая инструментальная панель Центральный монитор Грузовой отсек (мин/макс) BMW M5 Touring 12,3 дюйма 14,9 дюйма 17,7/57,6 кубических футов Audi RS6 12,3 дюйма 10,1 дюйма 19,3/59,3 кубических футов

Engines

Под капотом нового M5 Touring находится 4,4-литровый твин-турбо V-8 двигатель, способный развивать 585 л.с. и 553 фунт-футов крутящего момента. Этот двигатель дополнен электромотором, интегрированным в восьмиступенчатую автоматическую коробку передач. Этот электрический агрегат добавляет 197 л.с. и 207 фунт-футов крутящего момента, предлагая как систему запуска Launch Control, так и дополнительный ускоритель для более быстрого разгона в пределах от 19 до 93 миль в час.

Литиево-ионный аккумулятор ёмкостью 18,6 кВт-ч в нижней части кузова питает электродвигатель. По заявлению BMW, дальность в режиме полностью электрического режима составляет 41,6 миль по циклу WLTP, с возможностью зарядки до 11 кВт переменного тока.

Система полного привода xDrive управляет передачей общей мощностью 727 л.с. и 737 фунт-футов крутящего момента, с конфигурацией, включающей режим четырехколесного привода с преимуществом задней оси и возможностью выбора чисто заднего привода.

Производительность впечатляет: M5 Touring разгоняется с 0 до 62 миль в час за 3,6 секунды, с 0 до 124 миль в час за 11,1 секунды и достигает максимальной скорости 189 миль в час.

Audi оснащен твин-турбированным 4,0-литровым мягкогибридным V-8 двигателем с 600 л.с. и 590 фунт-футов крутящего момента, соединенным с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом Quattro. В случае версии Performance вы получаете 630 л.с. и 627 фунт-футов, при этом разгон 0-62 миль в час сокращается на две десятых, до 3,4 секунды.

Максимальная скорость базовой модели составляет 155 миль в час, а у модели Performance - 175 миль в час, но выбор пакета RS Dynamic Plus позволит увеличить максимальную скорость до 190 миль в час.

Вес - элемент, который отличает эти два автомобиля больше всего. RS6 набирает 4575 фунтов на весах, а M5 Touring имеет минимум 5456 фунтов.

Pricing

BMW M5 Touring 2025 года будет стоить $122 675 (цена включает $1175 за доставку) в США. Audi RS6 немного дороже в 2025 году - $127 695 (с $1095 за доставку). Однако для обеих моделей итоговая цена может значительно возрасти за счет множества доступных опций или увлечения внутренними и внешними настройками.

Модель Цена (вкл. доставка) BMW M5 Touring $122 675 Audi RS6 $127 695