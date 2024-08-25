Сравнение универсалов BMW M5 Touring и Audi RS6 Avant: поединок производительности вагонеток

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После более чем десятилетнего перерыва Audi RS6 вновь имеет конкурента. Это новый BMW M5 Touring, который, как и семейный автомобиль Four Rings, насмехается над теми, кто не хочет идти на компромисс. Если вы готовы расстаться со спортивным автомобилем, но не хотите отказываться от большого багажника и комфорта универсала, вам теперь придется серьезно задуматься.
Exterior
У нас не было версии Touring M5 с 2010 года. Как и у его предшественника, рецепт нового поколения не меняется, BMW повторяет эстетику седана и общие характеристики в каждом аспекте.
По сравнению с седаном, M5 Touring немного удлинен. Его также отличает увеличенная ширина колеи: на 2,95 дюйма больше спереди и на 1,89 дюйма сзади, общая длина составляет 16,7 фута, а ширина - 6,5 фута.
Передний и задний бамперы заменены на более аэродинамические компоненты, а автомобиль получил сплиттер и большой спойлер, в сочетании с порогами, чтобы придать ему гоночный вид.
На нижней стороне выделяются два выхлопных патрубка, доступных в стандартном черном хроме, вместе с специально разработанными легкосплавными колесами с шинами 285/40 ZR20 спереди и 295/35 ZR21 сзади.
Несмотря на дебют в 2019 году, Audi RS6, который примерно на 3,94 дюйма короче, чем M5 Touring, по-прежнему выглядит стильно и отличается от обычного A6 Avant. Широкая, объемная решетка этой модели уникальна, с еще более зловещим дизайном решетки в одном кадре и двумя выделенными - и решительно агрессивными - воздухозаборами.
Бока мускулистые и имеют колеса до 22 дюймов, с возможностью красных суппортов тормозов и углеродно-керамических дисков. Также зловещий задний, с большим диффузором и овальными выхлопными трубами, издающими бурный звук восьмивального двигателя.
Если вам по вкусу еще более спортивные детали, в линейке RS6 также представлена версия Performance, которая, помимо наличия еще 30 лошадиных сил и ряда механических дополнений, выделяется матовыми серыми вставками зеркал и аэродинамическими адаптерами.
|Модель
|Длина
|Ширина
|Высота
|Колесная база
|BMW M5 Touring
|16,7 фута
|6,46 фута
|4,99 фута
|9,88 фута
|Audi RS6
|16,4 фута
|6,39 фута
|4,79 фута
|9,61 фута
Interior
M5 Touring наполнен кожей. Она используется как на сиденьях, так и на приборной панели, доступно несколько цветовых вариантов, включая двухцветные комбинации и глянцевый эффект. Рулевое колесо отличается толстыми ободами, сплющенным низом и многочисленными кнопками для быстрого доступа к различным настройкам режимов вождения.
Согласно компании, в стандартное оснащение нового BMW M5 Touring входят аксессуары, такие как четырехзонный автоматический климат-контроль, 18-динамиковая аудиосистема Bowers & Wilkins и информационно-развлекательная система с изогнутыми дисплеями: 12,3-дюймовый инструментальный кластер и 14,9-дюймовая информационно-развлекательная система с эксклюзивной графикой. Также есть головное устройство.
По сравнению с обычным универсалом 5 Series, вместимость багажника уменьшена, составляет от 17,7 до 57,6 кубических футов. На крышу можно загрузить до 220,4 фунтов, и, как и в случае с седаном версии M5, автомобиль может буксировать прицеп массой до 4409,2 фунтов.
Угловатые линии кузова отражаются в салоне Audi, который отличается простым, изысканным дизайном приборной панели с черным пианино и алюминиевыми молдингами вокруг дисплеев. В центре расположены два экрана для информационно-развлекательной и климатической систем, а 12,3-дюймовый инструментальный кластер имеет информативную и настраиваемую графику.
Для обивки и вставок доступно множество вариантов. Они варьируются от бежевых сидений до черных с красной или синей строчкой, а также панели из алькантары и углеродного волокна.
Багажник, вместимость которого составляет от 19,4 до 59,3 куб. футов, является исключительно полезным. Максимально на крышу можно загрузить 198,4 фунта (включая ящик), а грузоподъемность прицепа составляет до 4629,7 фунтов.
|Модель
|Цифровая инструментальная панель
|Центральный монитор
|Грузовой отсек (мин/макс)
|BMW M5 Touring
|12,3 дюйма
|14,9 дюйма
|17,7/57,6 кубических футов
|Audi RS6
|12,3 дюйма
|10,1 дюйма
|19,3/59,3 кубических футов
Engines
Под капотом нового M5 Touring находится 4,4-литровый твин-турбо V-8 двигатель, способный развивать 585 л.с. и 553 фунт-футов крутящего момента. Этот двигатель дополнен электромотором, интегрированным в восьмиступенчатую автоматическую коробку передач. Этот электрический агрегат добавляет 197 л.с. и 207 фунт-футов крутящего момента, предлагая как систему запуска Launch Control, так и дополнительный ускоритель для более быстрого разгона в пределах от 19 до 93 миль в час.
Литиево-ионный аккумулятор ёмкостью 18,6 кВт-ч в нижней части кузова питает электродвигатель. По заявлению BMW, дальность в режиме полностью электрического режима составляет 41,6 миль по циклу WLTP, с возможностью зарядки до 11 кВт переменного тока.
Система полного привода xDrive управляет передачей общей мощностью 727 л.с. и 737 фунт-футов крутящего момента, с конфигурацией, включающей режим четырехколесного привода с преимуществом задней оси и возможностью выбора чисто заднего привода.
Производительность впечатляет: M5 Touring разгоняется с 0 до 62 миль в час за 3,6 секунды, с 0 до 124 миль в час за 11,1 секунды и достигает максимальной скорости 189 миль в час.
Audi оснащен твин-турбированным 4,0-литровым мягкогибридным V-8 двигателем с 600 л.с. и 590 фунт-футов крутящего момента, соединенным с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом Quattro. В случае версии Performance вы получаете 630 л.с. и 627 фунт-футов, при этом разгон 0-62 миль в час сокращается на две десятых, до 3,4 секунды.
Максимальная скорость базовой модели составляет 155 миль в час, а у модели Performance - 175 миль в час, но выбор пакета RS Dynamic Plus позволит увеличить максимальную скорость до 190 миль в час.
Вес - элемент, который отличает эти два автомобиля больше всего. RS6 набирает 4575 фунтов на весах, а M5 Touring имеет минимум 5456 фунтов.
Pricing
BMW M5 Touring 2025 года будет стоить $122 675 (цена включает $1175 за доставку) в США. Audi RS6 немного дороже в 2025 году - $127 695 (с $1095 за доставку). Однако для обеих моделей итоговая цена может значительно возрасти за счет множества доступных опций или увлечения внутренними и внешними настройками.
|Модель
|Цена (вкл. доставка)
|BMW M5 Touring
|$122 675
|Audi RS6
|$127 695