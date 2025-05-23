BMW M2 CS возвращается с смелым обновленным внешним видом и мощным двигателем

В 2022 году было представлено второе поколение BMW M2, и хотя многие думали, что вернется более горячая версия Competition, BMW полностью пропустила этот этап, представив новый M2 CS.

Как и предыдущий BMW M2 CS, эту новую модель можно назвать вершиной линейки M2 - с обилием улучшений силовой установки и шасси, которые сочетаются с ее более агрессивным внешним видом. Цены пока не были раскрыты, однако мы ожидаем значительное превышение стандартной цены M2 в £68,705.

Мы видели моникер CS не только на старом M2, но и на предыдущем поколении M5, а также на текущих M3 и M4. Все эти автомобили получили заметный прирост мощности, и здесь история повторяется. В то время как у обычного M2 есть 473 л.с. и 600 Нм крутящего момента, мы ожидаем, что у CS будет более 500 л.с. и 650 Нм - используя тот же базовый турбированный трехлитровый рядный шестицилиндровый двигатель, что и у стандартного автомобиля. Снимок салона показывает, что мощность будет передаваться на задние колеса через восьмиступенчатую автоматическую коробку передач, а вероятность наличия шестиступенчатой механической коробки минимальна.

Фото: autoexpress

Мы много раз видели тестирование CS в прототипе перед его представлением, хотя здесь есть несколько новых стилевых элементов. Во-первых, задняя часть имеет выдающийся спойлер ducktail, который интегрирован в крышку багажника (как у недавнего M4 CSL) и уникальный диффузор. CS также получил матовый черный передний сплиттер, карбоновую крышу и индивидуальные золотые диски с разной шириной - хотя пока неизвестно, как все это повлияет на массу в движении M2 в 1 780 кг.

Внутри много элементов с маркировкой М, с добавленными логотипами 'CS' и карбоновой центральной консолью. CS также получил более серьезные спортивные сиденья и, вероятно, дополнительные режимы вождения, ориентированные на трек.

Ожидается, что поставки для клиентов из Великобритании начнутся в ближайшие месяцы. Однако потенциальным покупателям придется действовать быстро, потому что новый CS может быть 'лимитированной серией', как и предыдущая версия, ограниченная всего 2 200 единицами по всему миру.