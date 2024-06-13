BMW: куда бы ещё прикрепить букву M?

Уже несколько лет мы наблюдаем за тенденцией. BMW начала размещать бейджи M на передних частях автомобилей M Performance. Если мне память не изменяет, всё началось в 2021 году с обновлений для X3 M40i и X4 M40i. За исключением нескольких автомобилей, таких как Z4 M40i и iX M60, все остальные модели, не являющиеся полноценными M, теперь гордо несут "самую мощную букву в мире".

Последним автомобилем M Lite, который получил знаменитую букву, стал M240i 2025 года. Однако BMW решила поступить по-другому, разместив бейдж необычно низко. Обычно другие автомобили M Performance носят логотип на одной из решёток, но немецкий бренд решил разместить его на воздушном впуске. Это странное место для размещения, и, честно говоря, автомобиль выглядит как будто кто-то заменил бейдж на менее мощную версию 230i.

А теперь к имени автомобиля – M240i. Хотя новый M135i потерял букву "i", которая исторически стояла за впрыском топлива, новая M Performance модель 2 Series Coupe продолжает её использовать. Однако BMW уже объявила, что собирается убрать последний символ у всех своих бензиновых моделей. Похоже, план заключается в том, чтобы внести изменения в автомобили следующего поколения. Тем не менее, пока что странно не придерживаться последовательной номенклатуры во всем модельном ряду.

Фото: Motor1.com

Похоже, что BMW экспериментирует с бейджами. Для неподготовленного глаза M135i выглядит как "M1" при дистанционном просмотре. Первые два символа обозначения модели имеют одинаковый размер, в то время как оставшиеся "35" меньше. Это не относится к обновленному M235i, поскольку все буквы и цифры имеют одинаковый размер.

С выпуском последней лавины автомобилей M Performance BMW сокращает разрыв с настоящими M-моделями. По крайней мере, визуально. Помимо дополнительных бейджей, псевдо-М-автомобили получили спортивные крышки боковых зеркал и даже квадруплексную систему выхлопа. У M135, X1 M35i и X2 M35i теперь по четыре трубы, и следующее поколение M235 Gran Coupe также последует этому тренду позже в этом году. Тем временем новый X3, который появится в этом месяце, также будет иметь вариант X3 M50 с квадруплексным выхлопом.

BMW M уже некоторое время объединяет продажи автомобилей M Performance с полноценными M. Если вам вдруг вздумается, i4 M50 был признан самым продаваемым автомобилем из дивизиона M в 2022 и 2023 годах. Эти менее мощные M доступны во всем модельном ряду, начиная от компактного M135 и заканчивая громадным M760e.

BMW умело использует брендовую ценность обозначения M, чтобы продавать больше автомобилей. Однако некоторые заядлые фанаты насмехаются над идеей M Performance модели, которая разделяет одну и ту же букву с полноценным M. Эта стратегия – двуручный меч: вы можете привлечь некоторых клиентов M Performance, но есть риск потерять покупателей настоящих M-моделей. Мы полагаем, что бухгалтеры из Мюнхена провели расчеты, и цифры работают в пользу BMW.