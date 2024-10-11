BMW обеспокоен тем, что люди называют M5 толстым

Одни лишь гибридные компоненты добавили почти 900 фунтов по сравнению с предыдущим поколением модели. Чтобы все было еще хуже, машина существенно увеличилась в размерах, так что объема теперь еще больше. Интернет, кажется, недоволен спортивным седаном из-за этого. BMW прочитала негативные комментарии в социальных сетях, и это немного раздражает.

В том же интервью для Bimmer Today, в котором он объявил о следующем поколении M3 с бензиновым двигателем, глава отдела M также рассказал о новом M5. Отвечая на критику в адрес массивного веса автомобиля, Франк ван Меел заявил, что людям не следует делать поспешных выводов, не сев за руль: "Мы разработали авто таким образом, что вы фактически не ощущаете [вес]."

Он отметил, что люди не могут определить, действительно ли автомобиль кажется слишком тяжелым, пока не сядут за руль, а не "полагаясь на данные в таблице Excel". Справедливая точка зрения. Франк ван Меел признал, что критика в адрес массивности M5 "немного раздражает" его. Руководитель M объясняет, что BMW вложила "много страсти в это и приняла обоснованное решение" пойти по пути гибридизации.

Почему новый M5 был электрифицирован? По сути, это был единственный способ сохранить двигатель V-8 в живом состоянии хотя бы на одно поколение, соответствуя все более строгим нормам выбросов, особенно в Европе. Франк ван Меел использовал эти веские аргументы для защиты решения предоставить M5 порт для зарядки, а не переходить на шестицилиндровый двигатель.

Как я пояснил в предыдущей статье, новый M5 всегда был обречен на быть тяжелым, учитывая, что 550e xDrive с шестицилиндровым гибридным двигателем уже весил 4751 фунт. BMW рассматривала вариант сделать автомобиль полностью электрическим, но отказалась от этой идеи, потому что это не позволило бы обеспечить стабильную производительность, которую typичному покупателю M5 хочется. У баварцев уже есть i5 M60 - электрическая версия M Performance последнего поколения 5 Series.

На данный момент Франк ван Меел уверен, что битурбированный 4.4-литровый двигатель V-8 и электромотор, адаптированный из медленно продаваемого XM, представляют собой идеальное сочетание для M5. Отдел M "заранее знал", что новый спортивный седан будет тяжелым, но обещает, что вы этого не почувствуете.

В том же интервью он провел параллели между внедрением PHEV для "G90" и системой xDrive, разработанной в предыдущем поколении "F90". Люди изначально любили критиковать это, вспоминая, что некоторые говорили, что автомобиль "может двигаться только прямо, он больше не такой маневренный, он не может дрифтовать, это скучно." Он призвал энтузиастов довериться процессу и иметь веру в инженеров, заверив их, что они знали, что делают. То же самое касается и здесь электрифицированной силовой установки.

Проигнорировав беспокойно высокий вес автомобиля, можно сказать, что электрификация - это необходимое зло для соблюдения нормативов. Глядя на половину полный стакан, можно сказать, что могло быть намного хуже, если бы BMW M пошла по пути AMG. Новый E63 еще не был представлен, но Mercedes уже заявила, что V-8 не вернется, как это произошло с C63. Есть надежда, что у нового CLE63 будет восемь цилиндров, так что, возможно, все еще не потеряно.