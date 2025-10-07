BMW i3 2026: «вызов Tesla» — как «Neue Klasse» преобразит рынок электромобилей

BMW официально объявила о запуске новой эры электромобилей под названием "Neue Klasse". Этот шаг стал ключевым этапом перехода немецкого автопроизводителя к полной электрификации модельного ряда. Флагманом новой линейки станет полностью электрический i3, выход которого запланирован на 2026 год.

Особенностью нового i3 является то, что автомобиль спроектирован с нуля на специализированной электрической платформе, а не является переработанной версией бензиновой модели. После кроссовера iX3 это станет вторым автомобилем BMW, созданным на данной архитектуре.

Сборку электрокара планируют организовать на заводе в Мюнхене, который компания преобразует в главный центр производства электромобилей. Для рынка США выпуск новой модели стартует немного позже, в ноябре 2026 года. Таким образом, BMW подтверждает серьезность своих намерений на рынке электрокаров.

Линейка моделей: от бюджетного до топового

Согласно информации, появившейся в автомобильных блогах, BMW готовит несколько версий нового i3 для разных категорий покупателей. Базовая версия i3 20 рассчитана на новичков, за ней следуют заднеприводная i3 40 и полноприводная i3 40 xDrive. Для дальних поездок предназначен i3 50, также в xDrive-версии — как один из первых вариантов на старте продаж. Флагманом линейки станет i3 M60 xDrive, ориентированный на поклонников высокой скорости.

Таким образом, BMW охватывает широкий спектр запросов: от экономичных моделей до спортивных электрокаров. Каждая версия адаптирована под различные потребности современных водителей.

Революция в батареях: зарядка за 10 минут и топовая дальность

В техническом оснащении новая линейка BMW делает акцент на инновациях. Электрокары получат шестое поколение системы eDrive с цилиндрическими аккумуляторами, которые обеспечивают на 20% больше энергии на единицу объема по сравнению с предыдущими решениями. Время зарядки уменьшено на 30%, а эффективность увеличилась на 25%.

Благодаря архитектуре на 800 вольт пиковая мощность зарядки достигает 405 киловатт. В идеальных условиях за 10 минут можно пополнить запас хода примерно на 350 километров по циклу WLTP. Уже существующий iX3 демонстрирует запас хода в 805 километров, и новый i3, по данным компании, должен превзойти этот показатель, предлагая более 800 километров на одной зарядке.

Интерьер будущего: без приборной панели и с гигантским экраном

Внутреннее пространство нового BMW i3 оформлено в духе последних тенденций. Впервые в истории марки автомобиль получит систему iDrive X с функцией проекции информации на лобовое стекло, которая фактически заменит традиционную приборную панель. Центральный дисплей отличается внушительными размерами — 17,9 дюйма. Руль выполнен в минималистичном стиле и оснащен тактильной обратной связью.

Интерьер призван создать ощущение пребывания в автомобиле будущего: минимум отвлекающих деталей и максимум современных технологий.

Конкуренция с Tesla: кто кого?

BMW открыто нацелена на конкуренцию с ведущими игроками рынка электромобилей. Новый i3 будет соперничать с Tesla Model 3, Polestar 2, а также будущими электрическими моделями Mercedes и Audi. Ожидается, что версия i3 50 xDrive составит конкуренцию Tesla Model 3 с увеличенным запасом хода, а спортивная M60 xDrive сможет соперничать с производительными версиями Model 3 и Lucid Air Pure.

Запуск новой модели BMW i3 может существенно изменить расстановку сил на рынке электрокаров. При успешной реализации заявленных планов производитель рассчитывает привлечь часть аудитории конкурентов.

Ранее сообщалось о том, что стартер Denso стал причиной отзыва автомобилей BMW в США.

Источник: ithome.com.