BMW расширяет предыдущий отзыв на тормоза, чтобы включить сотни тысяч автомобилей.

В феврале компания BMW отозвала около 80 000 автомобилей из-за возможной неполадки в интегрированных тормозных модулях. Теперь немецкий автопроизводитель расширяет этот отзыв до примерно 278 000 автомобилей различных моделей, введя глобальный запрет на продажу затронутых машин, сообщает CarExpert.

Отзыв теперь затрагивает модели 2023-2025 годов выпуска BMW i5, 7 Series, i7, X1, X2, X3, X5, X6, X7 и XM в США. Автомобили, которые уже получили замену запчасти в рамках предыдущего отзыва, должны пройти повторную замену, сообщили в автопроизводителе BMW Blog.

Согласно документам NHTSA из первоначального отзыва, интегрированная тормозная система может не функционировать должным образом, что может привести к снижению функции силовой помощи. При возникновении проблемы на экране автомобиля появится предупреждающий световой индикатор и сообщение.

Неисправный тормозной модуль может вызвать увеличение тормозного пути и привести к неисправности антиблокировочной системы и системы контроля стабильности. Однако это не влияет на механическую способность торможения автомобиля или на работу аварийного тормоза.

Motor1 обратился к компании BMW за дополнительной информацией об отзыве. Мы обязательно обновим эту статью, как только получим ответ.

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