Глава BMW обращается к Европейскому союзу: отмените запрет на двигатели внутреннего сгорания

Генеральный директор BMW Оливер Ципсе призвал к отмене запрета на использование двигателей внутреннего сгорания в Евросоюзе до 2035 года. Он назвал "пессимизм" в регионе и зависимость от Китая в области поставок аккумуляторов основными причинами.

Продажи электромобилей существенно снизились у большинства автопроизводителей к 2024 году вследствие снижения спроса.

В начале 2023 года Европейский союз проголосовал за строгие нормы выбросов, фактически запрещающие продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Тогда развитие электромобилей шло полным ходом, и тенденции указывали на увеличение спроса, но, увы, времена изменились. BMW теперь присоединилась к растущей коалиции, требующей отмены запрета.

Оливер Ципсе, генеральный директор BMW, выразил это на Парижском автосалоне. По данным Reuters, высокопоставленный руководитель выразил глубокую озабоченность по поводу жизнеспособности производителей, если запрет останется в силе. Он подчеркнул позицию Китая как крупного поставщика аккумуляторов, что потребует значительного сотрудничества в период, когда отношения между китайским правительством и западными странами далеки от идеала. Он также говорил о пессимизме в Европе по поводу электромобилей, и в этом он не ошибается. Продажи электромобилей находятся на низком уровне у большинства брендов после первой волны покупателей в начале 2020-х годов.

"Исправление цели 100% электромобилей к 2035 году в рамках всестороннего пакета по снижению уровня CO2 также позволит европейским автопроизводителям меньше зависеть от Китая в области поставок аккумуляторов", - сказал Ципсе на Парижском автосалоне по данным Reuters. "Для поддержания успешного курса необходимо строго технологически нейтральное развитие в рамках политической стратегии".

Ципсе не одинок в своих опасениях относительно полностью электрического будущего в 2035 году. Еще до того, как высохло чернило на предложении Европейского союза 2023 года, правительство Германии возглавило альянс из семи стран, выступивших против запрета. Германия и ЕС в конечном итоге достигли компромисса с исключением для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, использующих синтетические или углеродно-нейтральные топлива.

Это не помешало дальнейшему нарастанию оппозиции. В январе 2024 года главный финансовый директор Porsche Луц Мешке заявил, что ожидает либо отсрочки запрета, либо его полной отмены. BMW и Volkswagen продолжают работу над разработкой новых двигателей внутреннего сгорания, как и многие другие автопроизводители. В политической среде министр окружающей среды и энергобезопасности Италии Джилберто Пичетто Фратин заявил недавно, что запрет "должен быть изменен". Volvo, однако, полностью за него.

Комментарии Ципсе появились накануне запуска автопроизводителем своих новых электромобилей серии Neue Klasse, которые станут новым поколением для BMW.

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