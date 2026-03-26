Будущее BMW Alpina определит новая концептуальная модель на Villa d'Este

BMW завершила процесс приобретения компании Alpina в марте 2022 года. Ранее Alpina работала как производитель послепродажных модификаций автомобилей BMW, предлагая собственную линейку усовершенствованных моделей. Совсем скоро на рынке появится первый автомобиль под маркой «BMW Alpina».

Компания BMW объявила, что на престижном автомобильном конкурсе Concorso d'Eleganza Villa d'Este, который пройдет с 17 мая на озере Комо, состоятся сразу две мировые премьеры. Среди них — дебют от мотоциклетного подразделения BMW Motorrad, а также первая публичная презентация BMW Alpina.

Хотя изначально может показаться, что речь идет лишь о запуске нового бренда, ожидается, что BMW Alpina представит совершенно новую модель. За последние годы на Villa d'Este были показаны такие концепты, как Concept Speedtop в 2025 году, Concept Skytop в 2024 году и Concept Touring Coupe в 2023 году. По мнению экспертов, ультра-роскошная и ограниченная серия новой модели гармонично дополнит нишу между BMW и Rolls-Royce, на которую ориентируется BMW Alpina.

Известно, что первыми в линейке BMW Alpina станут автомобили на базе самых крупных моделей BMW — 7 Series и X7. Пока не уточняется, будет ли какая-либо из этих моделей представлена на Villa d’Este, или же публике покажут очередной концепт-кар, призванный усилить интерес к бренду. Однако можно с уверенностью сказать, что на берегах озера Комо стартует новая и значимая глава в истории Alpina.

BMW Alpina: стратегия будущего

Планы по интеграции Alpina в структуру BMW вызвали обеспокоенность среди поклонников марки, поскольку долгое время отсутствовала конкретная информация о будущем компании. Многие опасались, что Alpina станет лишь очередным уровнем отделки. Однако недавно председатель правления BMW Оливер Ципсе развеял эти опасения, подтвердив, что BMW Alpina станет самостоятельной структурой, занимающей промежуточную позицию между BMW и Rolls-Royce.