Бинотто: Главное, что у R26 отсутствуют очевидные слабые стороны

Маттиа Бинотто, возглавляющий программу Audi в Формуле 1, прокомментировал текущее положение заводской команды на старте сезона. Несмотря на заметное отставание от лидеров, Бинотто выразил уверенность в том, что коллектив сможет сокращать разрыв постепенно.

В прошлом году опытный итальянский инженер, ранее руководивший Ferrari, принял предложение Audi, прекрасно осознавая, что развитие команды, сформированной на базе Sauber, потребует времени и серьёзных усилий. Руководство поставило перед собой амбициозную задачу — к 2030 году Audi F1 должна бороться за чемпионский титул.

Дебютный этап нового сезона не обошёлся без трудностей: лишь одна машина Audi добралась до финиша в первых двух гонках. Однако команда уже смогла заявить о себе — Габриель Бортолето сумел заработать очки в Австралии, а Нико Хюлкенберг занял 11-е место в Китае и Японии. Эти результаты свидетельствуют о том, что гонщики Audi способны бороться за попадание в десятку сильнейших.

«Важнее всего, что у нашей машины нет каких-то существенных недостатков, – отметил Бинотто в интервью официальному порталу Формулы 1. – Ведь если выявляются какие-то фундаментальные проблемы, это отбрасывает вас назад, после чего приходится навёрстывать. Поскольку я полагаю, что таких проблем у нас нет, то мы можем нацелить всё своё внимание на те проекты, которые позволят двигаться вперёд.

Мы хорошо понимаем, что больше всего должны прибавить за счёт модернизации силовой установки – нет ничего удивительного в том, что сейчас мы отстаём именно из-за неё. Но мы это предвидели. Мы знаем, что создать совершенно новую силовую установку – очень сложная задача, так что этот факт нас не расстраивает. Отставание значительное, но у нас уже составлены планы доработки двигателя. Всё это тоже часть того путешествия, которое нам предстоит проделать.

Мы не случайно намерены достичь главных целей к 2030 году, поскольку знаем, что этот путь будет долгим. Но дело не только в дефиците мощности – речь и об эффективности использования энергии, и о характеристиках собственно двигателя. Когда мы говорим об управляемости, то в том числе имеем в виду процесс переключения передач, а он пока происходит очень жёстко.

Машине не хватает стабильности и на торможениях, и при разгонах именно из-за слишком резкого переключения передач. Возможно, передаточные числа подобраны неверно. Поэтому наше отставание связано и непосредственно со скоростью, и с управляемостью. Из-за всего этого мы, вероятно, теряем до секунды на круге. Хотя я считаю, что само по себе шасси у нас неплохое. А отставание, связанное с силовой установкой, мы отыграем».

Пауза в чемпионате между Гран При Японии и этапом в Майами, выпавшая на апрель, должна помочь Audi решить ряд технических вопросов. При этом на ситуацию повлиял и уход из коллектива Джонатана Уитли, однако Бинотто не стал подробно останавливаться на этом событии.

«Думаю, в апреле мы получили хорошую возможность, ведь после зимних тестов мы всё внимание уделяли решению разного рода проблем, стараясь при этом готовиться к гонкам, – продолжил он. – Этот процесс занимает очень много времени. Когда вы готовитесь к гонке, вы не можете вести модернизацию техники теми темпами, какие вам бы хотелось, поэтому я считаю, что апрельский перерыв для нас очень важен.

Мы сможем переключиться на следующие задачи и заняться не только ликвидацией проблем, но и нормальной доводкой техники. Я слышал, что многие команды готовят к этапу в Майами комплексы обновлений. Полагаю, мы тоже займёмся аэродинамическими исследованиями, ведь темпы модернизации при новом регламенте остаются очень высокими. Поэтому, конечно, мы тоже представим свои новинки, причём их комплекс будет более значительным, чем до этого.

Всё относительно, и я не знаю, как он будет выглядеть по сравнению с тем, что подготовят другие команды. Но я доволен тем, как идут дела, и уверен, что благодаря новинкам мы сможем как минимум удержаться на тех позициях, какие занимаем сейчас».