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Маттиа Бинотто: Audi будет отстает от соперников на старте

В 2026 году в мире Формулы 1 появится новый поставщик силовых установок - компания Audi. Недавно возглавивший проект в немецком автоконцерне, Маттиа Бинотто, признал, что моторы Audi при запуске могут быть менее производительными, чем у конкурентов.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
30.09.2024, 15:11·2 мин
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Фото: F1news.ru

В 2026 году в мире Формулы 1 появится новый поставщик силовых установок - компания Audi. Недавно возглавивший проект в немецком автоконцерне, Маттиа Бинотто, признал, что моторы Audi при запуске могут быть менее производительными, чем у конкурентов.

«Я недавно посетил Нойбург. Работа над силовой установкой идет по графику - двигатель проходит испытания на стендах и уже проехал значительное расстояние», - отметил Маттиа Бинотто.

Он также добавил: «Мы соревнуемся с оппонентами, которые занимаются производством силовых установок уже много лет, и опыт играет важную роль. У Audi отличная структура, у нас хорошее оборудование и программное обеспечение, но нам нужно еще многое усвоить. Поэтому при старте я ожидаю, что мы будем отстающими».

На вопрос о том, насколько велико будет отставание, Маттиа ответил: «Мы не можем этого точно сказать, пока не выйдем на трассу. До этого еще более года». В настоящее время продолжается интенсивная работа по разработке на стендах. «Мы должны гарантировать, что сможем успешно и быстро завершить проект. Наша цель - быть максимально конкурентоспособными к началу 2026 года», - подчеркнул он.

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