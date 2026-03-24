Бинотто: "R26 показывает хороший темп — это обнадёживает"

В команде Audi F1 положительно оценивают старт нового сезона. Представители коллектива отмечают, что дебютные этапы показали потенциал машины: в Австралии Габриэль Бортолето сумел выйти в финал квалификации и заработать очки, а на Гран При Китая Нико Хюлкенберг остановился в шаге от заветной десятки, финишировав 11-м.

Перед предстоящей гонкой в Японии команда с завода в Хинвиле нацелена на дальнейший прогресс. Руководитель проекта Audi в Формуле 1 Маттиа Бинотто сообщил, что коллектив сосредоточен на четкой командной работе и стремится повысить эффективность машины. По его словам, в первых двух гонках автомобиль показал достойный темп, что служит положительным знаком, однако в Audi признают: есть области для улучшения как в технической части, так и во взаимодействии внутри команды.

Маттиа Бинотто отметил, что специалисты уделили особое внимание вопросам надежности после предыдущих этапов, чтобы избежать технических сбоев в будущем и обеспечить обеим машинам возможность пройти всю дистанцию гонки без проблем. Он подчеркнул, что команда продолжает развиваться и ставит перед собой задачу использовать любые возможности для дальнейшего укрепления своих позиций и повышения конкурентоспособности.

Нико Хюлкенберг, который будет выступать в Сузуке, отметил сложность японской трассы, подчеркнув, что она требует от гонщиков максимальной концентрации. По его словам, первые два этапа оставили смешанные чувства: с одной стороны, были положительные моменты, с другой — команда упустила шанс добиться лучших результатов. Теперь цель коллектива — собрать все воедино и максимально четко отработать каждый день гоночного уик-энда.

Хюлкенберг также добавил, что с нетерпением ждет встречи с японскими болельщиками, которые всегда обеспечивают команде теплый прием и создают особую атмосферу на трассе в Сузуке.

Габриэль Бортолето поделился ожиданиями от возвращения на одну из своих любимых трасс. Пилот напомнил, что в прошлом году впервые выступал на Сузуке и получил ценный опыт. По поводу пропуска гонки в Шанхае Бортолето выразил сожаление, отметив, что команда сделала все возможное для устранения технических проблем и предотвращения их повторения.

Пилот добавил, что коллектив Audi F1 продолжает активно работать на базе в Хинвиле, чтобы добиться максимума от машины на японском этапе. По словам Бортолето, успешные выступления в Австралии и Китае заложили хороший фундамент, и сейчас задача команды — развивать этот потенциал и использовать все возможности в предстоящем гоночном уик-энде.