Бинотто: «Audi» не планирует искать нового руководителя команды

После того как Джонатан Уитли покинул пост руководителя команды Audi, его функции взял на себя глава проекта Audi в Формуле 1 Маттиа Бинотто. На этапе в Сузуке Бинотто официально подтвердил, что коллектив не планирует искать нового лидера на замену Уитли.

«Мы не ищем нового руководителя команды на будущее, поскольку я сохраню эту должность. Но мне нужен кто-то, кто будет помогать мне во время гоночных уик-эндов, поскольку я планирую приезжать не на все гонки», – сообщил Маттиа Бинотто, комментируя решение.

Бинотто также подчеркнул, что намерен уделять основное внимание работе на базе Audi: «Я должен сосредоточиться на работе на базе, где и происходят главные изменения. Поэтому мне нужна поддержка во время гоночных уик-эндов».

Отвечая на вопрос о том, пришлось ли внедрять корректировки в деятельность Audi в Сузуке после ухода Уитли, Бинотто заверил: «Нет, и если посмотреть на структуру команды со стороны, то вы увидите, что дело не в отдельных сотрудниках».

Он отметил, что за весь гоночный уик-энд команда работала слаженно и продемонстрировала высокий уровень оперативности. По словам руководителя, коллектив показал отличную форму, а уход отдельных специалистов не должен вызывать опасений по поводу будущего команды.