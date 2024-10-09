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Билеты на гонку в Мельбурне раскупили за час.

Согласно информации, начало продаж билетов на Гран При Австралии 2025 года задержалось из-за технического сбоя в работе билетного оператора Ticketmaster.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
09.10.2024, 13:34·1 мин
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Фото: F1news.ru

Согласно информации, начало продаж билетов на Гран При Австралии 2025 года задержалось из-за технического сбоя в работе билетного оператора Ticketmaster. Однако спрос на билеты оказался огромным, и все билеты на выходные дни были распроданы менее чем за час после старта продаж в среду.

В настоящее время в продаже имеется ограниченное количество билетов на четверг и пятницу, но ожидается, что и они будут распроданы в ближайшее время. В прошлом году на Гран При в Альберт-парке побывали 452 055 зрителей, и в 2025 году организаторы ожидают ещё большее количество болельщиков, учитывая увеличение вместимости трибун к следующему соревнованию.

Интерес местных болельщиков к этому спортивному событию в Мельбурне оправдан - на этапе 2025 года выйдут на старт два австралийских гонщика - Оскар Пиастри и Джек Дуэн. Кроме того, новозеландский гонщик Лиам Лоусон также присоединится к ним на трассе.

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