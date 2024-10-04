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Без сил самодеятельности: "У рамника Tank 300 порвался ремень безопасности"

После тщательного расследования инцидента команда Great Wall Motors обнародовала результаты. Специалисты осмотрели место аварии и поврежденный внедорожник.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
04.10.2024, 09:31·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

После тщательного расследования инцидента команда Great Wall Motors обнародовала результаты. Специалисты осмотрели место аварии и поврежденный внедорожник. Исследовав данные, эксперты пришли к выводу: виновата модификация рамника, качество заводской сборки не вызывает нареканий.

По словам представителей GWM, владелец Tank 300 установил усовершенствованную систему ремня безопасности от другой компании. В результате такого вмешательства ремень не сработал в момент столкновения.

Автомобиль Tank 300 предлагается в версиях с бензиновым двигателем, гибридной модификации и как подключаемый гибрид. Длина составляет 4,76 метра, колесная база - 2,85 метра.

Бензиновая версия оснащена 2-литровым турбированным двигателем в паре с автоматической коробкой передач. В России этот рамный внедорожник ценят за удобную посадку, отличную динамику и эффективную работу водительских помощников.

Фото: Carsweek.ru
Фото: Carsweek.ru

Было объявлено, что жители России могут заказать рамный внедорожник Tank 330, мощностью 354 лошадиные силы, за 6,4 миллиона рублей.

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Безопасность (23)

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