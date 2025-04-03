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Шесть простых правил для мойки в автомоек: без разводов и пятен, чтобы автомобиль всегда сиял как новый

Мытье автомобиля правильно: основные шесть шагов для идеальной мойки. Начните сухим кузовом и пеной снизу вверх, чтобы избежать разводов и повысить эффективность мойки.
РедакцияР
Редакция
03.04.2025, 12:11·2 мин
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Фото: Tarantas.News

Важное правило номер один — нанесение шампуня на сухой кузов. Предварительное смачивание водой может негативно повлиять на качество мойки, поскольку шампунь не успеет взаимодействовать с грязью.

Второй совет — начинать использование пены следует снизу вверх, а не сверху вниз. Это позволит пене эффективнее разбираться с грязью и растворять загрязнения на кузове.

Третье важное правило — начинать мойку с задней части автомобиля, оставляя капот на последок. Такой подход предотвратит высыхание автошампуня на капоте и образование белых пятен.

Четвертое правило — смывать шампунь нужно снизу вверх, повторяя движение, которым наносили его. Это поможет дополнительно очистить кузов, особенно его нижнюю часть.

Пятое дельное замечание — после мойки следует протереть автомобиль чистой салфеткой, чтобы избежать появления пятен и разводов. Протирка замшей может быть недостаточно эффективной, особенно на темной машине.

И последнее, но не менее важное правило — наносить воск сверху вниз, двигаясь по прямой линии для равномерного покрытия. Лучше всего использовать вертикальные или горизонтальные движения.

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