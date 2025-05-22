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Как выбрать масло, чтобы двигатель был чистым, как при покупке.

Щелочное число масла: важный параметр для дизельных двигателей. Как выбрать правильное масло и почему универсальные составы – лучший выбор.
РедакцияР
Редакция
22.05.2025, 11:45·2 мин
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Фото: Tarantas.News

Щелочное число является важным показателем для автомобильных масел, поскольку оно указывает на способность масла нейтрализовать кислоты, возникающие в результате работы двигателя. Чем выше это значение, тем эффективнее масло справляется с отложениями и кислотными соединениями. Особенно это значимо для дизельных двигателей, так как при сгорании дизельного топлива образуется больше агрессивных веществ, требующих более активного масла.

Поэтому масла, предназначенные для использования в дизельных моторах, имеют повышенное щелочное число. Это позволяет им нейтрализовать кислоты и предотвращать образование отложений, обеспечивая более эффективную работу двигателя.

Для обеспечения правильного выбора масла важно знать, что универсальные масла, совместимые как с дизельными, так и с бензиновыми двигателями, имеют повышенное щелочное число. Эти масла безопасны для бензиновых двигателей и одновременно обладают отличными очищающими свойствами.

Необходимо подчеркнуть, что не стоит использовать «дизельные» масла в бензиновых двигателях. Для обеих типов двигателей лучше выбирать универсальные масла, сертифицированные производителями для обоих типов двигателей. Такие масла представлены в ассортименте большинства крупных компаний и доступны для приобретения в магазинах автозапчастей. Главное правило — не экономить на масле и выбирать только качественные сертифицированные продукты.

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