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Bestune резко снижает цены на свои автомобили в России

Bestune предлагает купить кроссовер T55 со скидкой до 600 тысяч рублей. Доступны спецпредложения на автомобили с потенциальной выгодой.
РедакцияР
Редакция
21.05.2025, 11:12·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Компания Bestune предложила россиянам приобрести кроссоверы по выгодной цене, передает Quto. Например, модель T55 доступна со скидкой до 600 000 рублей.

Выгода при покупке кроссовера T55 складывается из суммы кредита, трейд-ина и специальной скидки в размере 250 000 рублей. Учитывая все факторы, минимальная цена на автомобиль составит 1 811 000 рублей.

Кроссовер T77 был представлен в России в конце 2021 года. Автомобиль оснащен 1.5-литровым бензиновым двигателем с чугунным блоком и турбокомпрессором от Mitsubishi. Мощность двигателя на родине составляла 169 л.с., для российского рынка была снижена до 160 л.с. Цена модели Bestune T77 - 1 924 000 рублей.

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