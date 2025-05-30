Деградация из-за температуры: главное влияние - Берра

Компания Pirelli оценила первый день испытаний на трассе в Барселоне и зафиксировала увеличение скорости по сравнению с прошлым годом.

Симоне Берра, главный инженер Pirelli, поделился мнением: «Гран При Испании всегда интересен с технической точки зрения в связи с трудностями, с которыми сталкиваются гонщики, и высокими нагрузками на машины и шины».

Берра также отметил, что резина компании проходит сложное испытание из-за высоких температур на треке.

За день все команды использовали резину всех трех составов, причем каждый гонщик протестировал по крайней мере один комплект жестких шин.

Разница в скорости между составами соответствует ожиданиям Pirelli: около 0,9 секунды между жесткими и средними шинами, и примерно 0,6-0,7 секунды между средними и мягкими.

Данные, полученные от Mercedes, особенно полезны: команда провела длинные серии кругов как на мягких, так и на средних шинах.

Из-за абразивного покрытия трассы воскресенье может стать испытанием для задних шин из-за температурного износа.

Для защиты задних шин командам потребуется сбалансировать машины, чтобы избежать повышенной нагрузки на передние шины, особенно левое колесо.

Ожидается, что скорости на трассе будут расти, и лучшие круговые времена на сегодня превышают прошлогодние результаты на полсекунды.

По мнению экспертов, в воскресенье на Гран При Испании мы можем увидеть стратегию, аналогичную Гран При 2024 года, с использованием шин среднего и мягкого составов, и двумя пит-стопами.