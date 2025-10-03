Берра: «Покрытие обеспечивает хорошее сцепление»

Согласно данным, предоставленным компанией Pirelli, восемь команд и шестнадцать пилотов во время первой свободной тренировки на трассе в Сингапуре отдали предпочтение одному комплекту жёстких и одному комплекту мягких шин. Во второй тренировочной сессии большинство продолжило работу, используя по одному комплекту Medium и Soft, когда проводили имитацию квалификации.

Исключением стала команда Aston Martin. В первой тренировке её гонщики работали на резине Medium, а затем во второй сессии перешли на жёсткие шины. Пилоты Mercedes начали с жёстких шин, после чего сменили их на Medium. Джордж Расселл не смог протестировать мягкий состав: уже в начале второй сессии он разбил машину, когда на ней ещё стояла резина Medium.

Главный инженер Pirelli Симоне Берра отметил, что тренировки в пятницу не позволили получить полную картину. По его словам, вторая сессия несколько раз прерывалась, что ограничило время работы на трассе и повлияло на количество собранных данных, особенно в части анализа поведения шин на длинных сериях кругов.

Тем не менее, специалисты Pirelli выделили несколько интересных моментов. В частности, покрытие трассы обеспечило хорошее сцепление. Такой результат был достигнут благодаря тому, что организаторы обработали поверхность асфальта водяными пушками высокого давления. Кроме того, на ряде участков трассы покрытие было обновлено, что также положительно сказалось на сцепных свойствах по сравнению с прошлым годом.

Рост скоростей был заметнее в первой тренировке, в то время как во второй, из-за частых остановок, результаты оказались скромнее. Ожидается, что темп пилотов ещё существенно вырастет.

По наблюдениям Pirelli, все три типа шин работали в соответствии с ожиданиями, а разница в скоростях между составами совпала с симуляционными прогнозами. Большинство участников использовали одинаковое количество комплектов: по два Soft, по одному Hard и Medium. Исключением стала команда Mercedes, чьи гонщики в первой сессии выбрали Medium и Hard. После аварии Расселла работа с самым мягким составом у Mercedes осталась за кадром, и теперь в команде планируют уделить особое внимание тестированию Medium на субботней тренировке, учитывая задачи на гонку.

Особое значение приобретает повышение лимита скорости на пит-лейн с 60 до 80 км/ч. Это изменение может повлиять на стратегический выбор команд: время, затрачиваемое на пит-стопы, сокращается, а значит, вариант с двумя остановками становится более привлекательным. Особенно в случае появления автомобиля безопасности, когда дополнительный пит-стоп может дать тактическое преимущество, чего ранее старались избегать в пользу минимизации времени в боксах.

В заключение, в Pirelli отмечают, что все три состава шин, включая самый мягкий, подходят для предстоящей гонки. Тех, кто выберет старт на Soft, может ожидать преимущество за счёт лучшего сцепления на первых кругах, что позволит побороться за позиции. Альтернативой может стать использование мягкой резины на заключительном отрезке дистанции.