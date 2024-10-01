Главная Новости McLaren Берни Экклстоун: "Пиастри станет чемпионом мира"
Новости

Берни Экклстоун: "Пиастри станет чемпионом мира"

Бывший глава Формулы 1, Берни Экклстоун, делает прогноз относительно будущего гонщика Оскара Пиастри. По его мнению, Пиастри станет чемпионом мира уже в течение двух лет.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
01.10.2024, 19:11·1 мин
single
Фото: F1news.ru

Бывший глава Формулы 1, Берни Экклстоун, делает прогноз относительно будущего гонщика Оскара Пиастри. По его мнению, Пиастри станет чемпионом мира уже в течение двух лет. «По словам Экклстоуна, Пиастри - талантливый пилот, который обречен на успех, - сообщает sport.de. - Он обязательно станет чемпионом мира. Если McLaren сохранит скорость своего текущего болида, то это произойдет в ближайшие два года. Оскар выделяется на фоне остальных гонщиков».

По мнению специалиста, этот сезон титул Чемпиона Мира по итогам сезона получит Макс Ферстаппен. Пилот Red Bull Racing в настоящее время лидирует в личном зачете, и ему не хватает немного везения. "В целом, Макс способен выиграть титул," - добавил Экклстоун.

Кубок Конструкторов за sezon, по мнению специалиста, будет завоеван командой McLaren. У команды двое очень уверенных гонщиков и отличный болид. «Ландо Норрис в этом сезоне совершил несколько ошибок, которых, вероятно, хотел бы избежать, но я считаю, что в настоящее время он справляется хорошо».

Источник

McLaren (171)Берни Экклстоун (4)Оскар Пиастри (53)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

СтатьиОбзорыТесты

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
НовостиСтатьи

Электромобиль может потерять до 50 процентов своей стоимости за первые 12 месяцев после покупки

Редакция·19.08.2024
Статьи

5 фильмов, в которых главную роль сыграли автомобили

Демид Поршнев·02.03.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация